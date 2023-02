Vasco recebe o Boavista em último teste antes do clássico com Flamengo

(via Agência Estado)

A última partida da nona rodada da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca, será realizada nesta segunda-feira, às 19h30, quando o Vasco recebe o Boavista, em São Januário, no Rio. O Vasco pode assumir a terceira colocação, enquanto o adversário ainda busca sua primeira vitória.

O confronto é o último do Vasco antes do tão aguardado clássico com o Flamengo, marcado para o próximo domingo. O duelo ganhou ainda mais expectativa após Josh Wander, sócio majoritário da 777 Partners, afirmar que o último clássico seria o último com diferença tão absurda entre os orçamentos dos clubes.

No Carioca, o Vasco vem de dois clássicos. Perdeu para o Fluminense por 2 a 0, mas superou o Botafogo pelo mesmo placar. Com isso, está em quarto lugar com 14 pontos e assumirá a terceira posição em caso de vitória. Além disso, se classificou à segunda fase da Copa do Brasil sem problemas ao golear o Trem-AP por 4 a 0.

O Boavista é o único time do Carioca que ainda não venceu. Com apenas dois pontos, ocupa a 12.ª e última colocação, única posição que amarga o rebaixamento direto.

A tendência é que Maurício Barbieri inicie com o time titular do Vasco para fazer os últimos testes antes do clássico. O máximo que pode ocorrer é ele tirar os principais jogadores no decorrer da partida, já que tem bom tempo para recuperação até domingo.

A principal dúvida sempre fica entre Nenê e Alex Teixeira, pois ambos os meias estão jogando bem. O favorito, porém, é Nenê por conta de sua experiência. O restante da escalação não deve ter surpresas.

Barbieri classificou o clássico como importante, mas garantiu que o time está focado no Boavista. "Claro que um clássico é diferente, mas nós estamos focados em ter um padrão de jogo contra todos os adversários. Nosso foco está totalmente neste jogo e em conseguir mais três pontos", disse.

No Boavista, o técnico Leandrão não deve mudar muito o time apesar do mau momento. O foco é mudar o ânimo dos jogadores. A tendência é de que o time tenha a base do que enfrentou o Botafogo, com três zagueiros e três atacantes, para liberar os laterais e apostar nos contra-ataques.

FICHA TÉCNICA

VASCO X BOAVISTA

VASCO - Léo Jardim; Pumita Rodriguez, Miranda, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Jair e Nenê; Gabriel Pec, Pedro Raul e Erick Marcus. Técnico: Maurício Barbieri.

BOAVISTA - Fernando; Kevem, Diogo Rangel e Elivelton; Jairo, Israel, Ryan Guilherme e Peu; Marquinhos, Wandinho e Matheus Alessandro. Técnico: Leandrão.

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus.

HORÁRIO - 19H30.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).