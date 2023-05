Vasco não empolga, mas busca empate com Coritiba no Couto Pereira

(via Agência Estado)

Sem empolgar, o Vasco evitou a derrota ao buscar um empate por 1 a 1 com o Coritiba nesta quinta-feira, no Estádio Couto Pereira, ma capital paranaense, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Vasco chega a quatro jogos sem vencer na competição, com seis pontos. Já o Coritiba, que ainda não triunfou, tem dois.

O Vasco que jogou de igual para igual com o Fluminense não apareceu em Curitiba. O time carioca foi apático e se apoiou em lampejos de bons momentos, a exemplo da cabeçada de Puma Rodriguez, que exigiu grande defesa do goleiro Gabriel.

Com o passar do tempo, o Coritiba foi crescendo e tomou conta do jogo. Aos 28 minutos, Boschilia arriscou de canhota e exigiu grande defesa de Léo Jardim. Bruno Viana foi outro que, na sequência, desperdiçou grande oportunidade de gol.

A recompensa do Coritiba veio no fim. Aos 48 minutos, após cruzamento rasteiro de Robson, Zé Roberto surpreendeu Robson Bambu e deu um desvio crucial para superar Léo Jardim e abrir o marcador no Couto Pereira.

No segundo tempo, o Coritiba voltou a controlar o ritmo da partida e ficou perto de ampliar aos quatro minutos. Zé Roberto apareceu na frente de Léo Jardim e dividiu a bola com o goleiro. Boschilia pegou a sobra, com o gol livre, e chutou. Galarza conseguiu tirar em cima da linha.

Demorou, mas o Vasco conseguiu se reerguer aos 34 minutos. Galarza avançou pela direita e cruzou, Natanael falhou e deu de bandeja para Erick Marcus, que deixou tudo igual.

Todos esperavam uma pressão final do Vasco, mas a melhor chance foi do Coritiba. Natanael chegou livre pela direita e bateu colocado, a bola passou rente à trave. Com isso, o jogo terminou empatado por 1 a 1.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Santos no domingo, às 16h, no estádio de São Januário, no Rio (RJ). No mesmo dia, às 18h30, o Coritiba visita o Athletico, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 1 VASCO

CORITIBA - Gabriel; Bruno Viana, Henrique e Thiago Dombroski (Chancellor); Natanael, Bruno Gomes, Liziero, Boschilia (Kaio César) e Victor Luis (Matheus Bianqui); Robson (Marcelino Moreno) e Zé Roberto (William Pottker). Técnico: Antônio Carlos Zago.

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton; Rodrigo (Figueiredo), Andrey Santos (Galarza), Jair, Alex Teixeira (Erick Marcus) e Gabriel Pec (Orellano); Pedro Raul (Barros). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Zé Roberto, aos 48 minutos do segundo tempo. Erick Marcus, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Natanael Zé Roberto (Coritiba); Galarza (Vasco)

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC)

RENDA - R$ 831.260,00

PÚBLICO - 19.111 torcedores

LOCAL - Couto Pereira, em Curitiba (PR).