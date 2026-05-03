Vasco marca no último lance e arranca empate no clássico com o Flamengo pelo Brasileirão

Flamengo e Vasco fizeram mais um "Clássico dos Milhões" disputado até o último minuto e terminando com empate por 2 a 2. O time rubro-negro abriu 2 a 0 no placar com gols de Pedro e Jorginho, mas o Vasco foi guerreiro e buscou o empate com Robert Renan e Hugo Moura. A partida, realizada no Maracanã, no Rio, foi acompanhada por mais de 60 mil torcedores.

O Flamengo desperdiçou uma boa chance de se aproximar do Palmeiras, que empatou com o Santos, por 1 a 1, no sábado, e lidera com 33 pontos. O time carioca, que vinha de quatro vitórias seguidas, chegou a 27 pontos, em segundo lugar, mas com um jogo a menos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Vasco, que vinha de derrota para o Corinthians, por 1 a 0, se recuperou e deixou o campo com gosto de vitória. O time chegou a 17 pontos, na 12ª colocação. Entretanto, segue sem vencer como visitante, sendo quatro empates e três derrotas.

O Vasco chegou com certo perigo nos primeiro minutos, quando Thiago Mendes recebeu dentro da área e chutou de bico, acertando o lado de fora da rede. Mas foi o Flamengo quem abriu o placar, aos sete minutos. Após cruzamento da esquerda de Samuel Lino, Pedro disputou dentro da área e ajeitou com dois toques sutis, girando e finalizando forte. Léo Jardim chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

Mesmo atrás do placar, o Vasco seguiu buscando o gol e Johan Rojas arriscou de muito longe. A bola, porém, quicou na frente de Rossi, que precisou espalmar para evitar o gol. Em outro lance, David desviou cobrança de falta de cabeça, mas para fora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Flamengo respondeu com chutes de Pedro e Luiz Araújo, ambos para fora. No fim do primeiro tempo, o Vasco balançou a rede com David, mas o assistente marcou impedimento, confirmado pelo VAR.

No início do segundo tempo, o Flamengo ficou em situação ainda melhor quando o árbitro foi chamado pelo VAR para um possível pênalti. Ele marcou a falta após ver pisão de Paulo Henrique no pé de Pedro. Na cobrança, aos 14 minutos, Jorginho deslocou Léo Jardim e fez 2 a 0.

Atrás do placar, o Vasco tomou mais iniciativa em busca do gol, embora o Flamengo também seguiu criando algumas oportunidades. Aos 38, o Vasco incendiou novamente a partida ao diminuir o placar. Nuno Moreira cobrou escanteio e Robert Renan subiu livre na pequena área para completar de cabeça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em outro lance, Puma Rodríguez avançou pela direita e cruzou para Spinelli, que chutou de primeira, mas para fora após desvio. E, quando tudo parecia definido, o Vasco empatou a partida aos 51 minutos do segundo tempo. Cuesta recebeu na direita e cruzou. A bola quicou e Hugo Moura se abaixou para cabecear e deixar tudo igual. O lance ainda foi checado pelo VAR, mas o gol foi confirmado, literalmente, no último lance do clássico.

O Flamengo volta a campo na quinta-feira, às 21h30, quando visita o Independiente Medellín, da Colômbia, pela Libertadores. No domingo, às 19h30, visita o Grêmio em Porto Alegre (RS), pelo Brasileirão.

O Vasco também tem compromisso no meio de semana: pega o Audax Italiano, do Chile, na quarta-feira, às 19h, fora de casa, pela Sul-Americana. No domingo, às 20h30, recebe o Athletico pelo Brasileirão, em São Januário, no Rio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 2 VASCO

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho (Saúl) e Luiz Araújo (De la Cruz); Plata, Pedro (Wallace Yan) e Samuel Lino (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Andrés Gómez), Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros (Hugo Moura), Thiago Mendes e Johan Rojas (Nuno Moreira); Puma Rodríguez, Brenner (Spinelli) e David (Adson). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Pedro, aos sete minutos do primeiro tempo. Jorginho, aos 14, Robert Renan, aos 38, e Hugo Moura, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Pereira, Alex Sandro e Plata (Flamengo). Paulo Henrique, Carlos Cuesta e Barros (Vasco).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

PÚBLICO - 57.516 pagantes (61.872 presentes).

RENDA - R$ 5.261.145,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).