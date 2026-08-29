Vasco ganha bem de time alternativo do Cruzeiro, encerra jejum e deixa o Z-4 do Brasileirão

O Vasco conseguiu uma vitória que vale muito mais do que três pontos. Na noite deste sábado (29), o time cruzmaltino derrotou o Cruzeiro por 3 a 1, em São Januário, encerrou uma sequência de oito jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e deixou provisoriamente a zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 25 pontos e ultrapassou o Mirassol e o Internacional. A permanência fora do Z-4 ainda depende das demais partidas. O Cruzeiro permaneceu com 39 pontos e perdeu a oportunidade de se aproximar dos primeiros colocados.

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O placar mínimo levado pelo Vasco ao intervalo não retratou a diferença entre as equipes durante o primeiro tempo. Intenso e agressivo, o time carioca pressionou a saída de bola adversária e criou oportunidades suficientes para construir uma vantagem mais confortável.

A primeira chance clara foi de Adson, que exigiu grande defesa de Otávio. O goleiro cruzeirense tornou-se o principal responsável por manter sua equipe no jogo e ainda fez outras intervenções importantes diante da pressão vascaína.

O gol saiu aos 32 minutos. Colidio encontrou Tchê Tchê, que ganhou a disputa física com Matheus Henrique, entrou sozinho na área e finalizou com tranquilidade no canto baixo. Depois de abrir o placar, o Vasco continuou no ataque e obrigou Otávio a trabalhar para evitar o segundo.

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Colidio foi o principal articulador vascaíno na etapa inicial. Escalado como referência ofensiva, o atacante movimentou-se por diferentes setores, participou da construção das principais jogadas e deu a assistência para o gol de Tchê Tchê.

O Vasco manteve a intensidade depois do intervalo e ampliou aos nove minutos. Em uma jogada ensaiada de escanteio, Lucas Piton cobrou para Colidio, que ajeitou para Adson. O atacante devolveu ao lateral, responsável pelo cruzamento. A bola atravessou a área e chegou até Lucas Freitas, livre na segunda trave, completar para o gol.

A equipe carioca quase marcou novamente aos 16. Thiago Mendes lançou Andrés Gómez pelo lado do campo, e o colombiano cruzou na direção de Colidio, que aparecia livre na segunda trave. Jonathan Jesus salvou o Cruzeiro com um carrinho no último instante.

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Artur Jorge promoveu mudanças e lançou o Cruzeiro ao ataque na tentativa de diminuir a diferença. A equipe mineira passou a ocupar o campo ofensivo e aumentou a pressão, mas esbarrou na marcação vascaína. O time carioca foi mais eficaz e fez o terceiro aos 46. David completou o cruzamento de Ramon Rique para ampliar.

Antes do apito final, no entanto, o Cruzeiro marcou em uma cabeçada de Felipe Morais, mas não conseguiu evitar a derrota.

O Cruzeiro volta a campo já na terça-feira (1º), às 21h, para enfrentar o Atlético-MG, na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como a ida terminou empatada por 1 a 1, quem vencer o clássico avançará à semifinal. Uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis.

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Na quarta-feira (2), às 21h30, será a vez de o Vasco decidir seu futuro no torneio. O Cruz-Maltino visita o Vitória, no Barradão, e pode empatar para avançar, já que venceu o primeiro confronto por 1 a 0.

Pelo Brasileirão, o Vasco enfrenta o Fluminense no sábado (5), às 21h, no Maracanã. O Cruzeiro recebe o Athletico-PR no domingo (6), às 16h, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

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VASCO 3 X 1 CRUZEIRO

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Lucas Piton; Santiago Sosa (Barros), Tchê Tchê (Ramon Rique) e Thiago Mendes; Adson (Puma Rodríguez), Andrés Gómez (Marino Hinestroza) e Colidio (David). Técnico: Pedro Emanuel.

CRUZEIRO - Otávio; William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Zé Lucas (Lucas Silva), Matheus Henrique e Kaique Kenji (Felipe Morais); João Costa (Wesley), Villarreal (Wanderson) e Lucho Rodríguez (Matheus Pereira). Técnico: Artur Jorge.

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GOLS - Tchê Tchê, aos 32 minutos do primeiro tempo; Lucas Freitas, aos nove, David, aos 46, e Felipe Morais, aos 49 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Adson e Barros (Vasco); João Marcelo (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Fernando Salles Nascimento Filho (PA).

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RENDA - R$ 757.036,00.

PÚBLICO - 19.021 torcedores.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).