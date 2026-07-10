Vasco fecha com o técnico português Pedro Emanuel para o lugar de Renato Gaúcho
Treinador de 51 anos de idade estava no futebol saudita e chega ao Rio de Janeiro para estrear antes da partida contra o Vitória
O Vasco acertou a contratação do técnico português Pedro Emanuel, de 51 anos, para assumir o comando da equipe. O treinador, que estava recentemente no Al-Fayha, da Arábia Saudita, é esperado nos próximos dias no Rio de Janeiro para iniciar os trabalhos antes da partida contra o Vitória, agendada para a próxima quinta-feira.
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O clube carioca buscava um substituto desde o dia 18 de junho, data da demissão de Renato Gaúcho, e enfrentava dificuldades no mercado devido ao imbróglio jurídico envolvendo sua SAF, o que travou negociações anteriores com os técnicos Franclim Carvalho e Fernando Seabra.
As tratativas com Pedro Emanuel ganharam força nos últimos dois dias e foram concluídas rapidamente. Apesar de estar livre no mercado, o comandante possuía propostas financeiramente mais vantajosas do futebol saudita, mas optou pelo desafio no Brasil motivado pelo projeto esportivo apresentado por Admar Lopes. O treinador português demonstrou entusiasmo com a oportunidade e não viu a situação jurídica da SAF vascaína como um obstáculo para o acordo. A informação do acerto foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada posteriormente pelo ge.
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Com uma carreira iniciada em 2011 no futebol português, onde dirigiu equipes como Estoril e Arouca, Pedro Emanuel consolidou sua trajetória recente no exterior. Ele passou pelo Almería, da Espanha, e passou as últimas sete temporadas no futebol árabe, sendo seis delas na Arábia Saudita, onde comandou Al-Nassr, Al-Khaleej e, por último, o Al-Fayha, clube em que acabou substituído pelo brasileiro Fábio Carille.