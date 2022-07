Vasco faz festa para Alex Teixeira, empata com Ituano e acaba vaiado pela torcida

(via Agência Estado)

Antes do jogo contra o Ituano, na noite desta terça-feira, a diretoria do Vasco preparou uma linda festa para apresentar o atacante Alex Teixeira para a torcida em São Januário com direito a presença do streame rCasimiro e do influencer Luva de Pedreiro. Aos 32 anos, o atacante acertou com o clube depois de rescindir contrato com o Besiktas, da Turquia. A festa em casa antes do jogo não teve um bom desfecho. Em campo, o time carioca voltou a jogar mal e apenas empatou com o Ituano por 1 a 1 pela 19.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno. Após o apito final, a torcida vaiou e protestou contra o time, que vinha de derrota para o Sampaio Corrêa por 3 a 1 na rodada passada, em São Luis (MA).

Foi o primeiro confronto entre os dois clubes na história. Com o resultado, o Vasco permanece na vice-liderança com 35 pontos, mas viu o Bahia e Grêmio se aproximarem. O time baiano está com 34 pontos e o Grêmio com 33. O Ituano ocupa a 15.ª posição, com 20 pontos e completa quatro jogos sem vitória.

O Vasco buscou manter o controle do jogo desde o início do jogo, mas encontrou um adversário que se fechou bem na defesa. Com maior posse de bola, o cruzmaltino teve a chance de abrir o marcador aos 14 minutos, quando Andrey cruzou pela direita e Erick, sozinho, furou com o gol vazio.

O vacilo no ataque foi castigado. No contra-ataque, o Ituano abriu o marcador. Neto Berola acionou Mário Sérgio pela esquerda, ele cruzou para Aylon bater para boa defesa de Thiago Rodrigues. No rebote, Rafael Elias completou para as redes.

Atrás do marcador, o Vasco buscou o empate, mas parou no goleiro Felipe, que defendeu cabeçadas de Yuri Lara e depois de Raniel, além da falta de criatividade do seu setor ofensivo. Sem inspiração, o Vasco quase empatou aos 43 minutos, graças a individualidade e a técnica de seu principal jogador. Nenê, de falta, acertou a trave do goleiro Felipe. De fora da área, aos 49 minutos, foi a vez de Raniel acertar a trave de Felipe num chute com efeito.

O Vasco voltou apresentando os mesmos problemas da no segundo tempo: falta de criatividade e dificuldade em entrar no sistema defensivo do Ituano. Assim, aos 15 minutos, o técnico Maurício Souza promoveu três mudanças: Léo Matos, Riquelme e Juninho nos lugares, respectivamente, de Gabriel Dias, Edimar e Yuri Lara. As mudanças provocaram a revolta na torcida que passou a hostilizar o treinador.

Um minuto depois das mudanças, o Vasco continuou dependendo da individualidade de alguns jogadores. Nenê acionou Raniel em profundidade, ele chutou firme e Felipe espalmou. Foi com seus principais jogadores que o Vasco buscou o empate. Aos 32 minutos, Nenê cobrou escanteio na área, Quintero cabeceou e o goleiro não conseguiu segurar. No rebote, Raniel aproveitou para marcar.

O gol inflamou a torcida vascaína que antes vaiava o time, que pressionou ainda mais o visitante. O Vasco, porém, não conseguiu o gol da vitória e saiu de campo debaixo de vaias.

O Vasco volta a campo no sábado diante do lanterna Vila Nova-GO, na abertura do segundo turno, fora de casa, no Serra Dourada, em Goiânia (GO). O Ituano também joga no sábado, quando recebe a Chapecoense, em Itu.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 1 ITUANO

VASCO - Thiago Rodrigues; Gabriel Dias (Léo Matos), Quintero, Anderson Conceição e Edimar (Riquelme); Yuri Lara (Juninho), Andrey Santos, Nenê e Gabriel Pec (Marlon Gomes); Erick (Eguinaldo) e Raniel. Técnico: Maurício Souza.

ITUANO - Felipe; Lucas Dias, Rafael Pereira (Dudu) e Bernardo; Kaio, Aylon (Chrigor), Caíque (Jiménez), Siqueira e Mário Sérgio; Neto Berola (Gerson Magrão) e Rafael Elias (Bruno Lopes). Técnico: Carlos Pimentel.

GOLS Rafael Elias, aos 14 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO Rodolpho Toski Marques (PR)

CARTÕES AMARELOS Yuri Lara, Quintero e Anderson Conceição (Vasco). Caio, Felipe, Bruno Lopes e Caíque (Ituano).

RENDA - R$ 513.586,00

PÚBLICO 19.158 pagantes (20.508 total)

LOCAL São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).