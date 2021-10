Vasco emenda terceira vitória seguida e volta a sonhar com o G4 da Série B

Da Redação

O Vasco emendou sua terceira vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro, ao superar o Confiança, por 2 a 1, na noite deste domingo, em pleno Batistão, em Aracaju (SE), pela 28ª rodada. Cano e Ricardo Graça fizeram os gols que deixaram o clube carioca voltar a sonhar com o G4 - zona de acesso. Nirley diminuiu para os mandantes.

A vitória fez o Vasco ganhar duas posições e chegar ao sexto lugar com 43 pontos, a cinco do Goiás, com 48, em quatro lugar. O Confiança, por outro lado, se manteve na vice-lanterna com 22 pontos, a dez do primeiro rival fora da degola.

O jogo contou com a presença da torcida mandante. Isso na teoria. Após os gols, muitos torcedores, mesmo sem a camisa do clube carioca, gritaram o nome do Vasco.

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades. Os sergipanos assustaram aos 28 minutos, quando João Paulo tentou cruzar, a bola pegou efeito e assustou o goleiro Vanderlei. Três minutos depois, Ítalo bateu de chapa e assustou. O Vasco respondeu aos 39 minutos. Nenê cruzou, Morato se antecipou à defesa e quase fez de cabeça.

O segundo tempo, por sua vez, foi mais movimentado. Aos 10 minutos, Álvaro fez jogada individual e reclamou de pênalti ao se chocar com Leandro Castán. O árbitro paulista Raphael Claus, da Fifa, checou o VAR e não marcou para desespero dos mandantes.

O Vasco teve calma e paciência e abriu o marcador aos 15 minutos. Nenê recebeu de Gabriel Pec e cruzou rasteiro. Cano recebeu, girou e bateu firme para as redes. Na sequência, aos 18 minutos, Pec cruzou na segunda trave e Ricardo Graça meteu para dentro.

Aos 34 minutos, Nirley aproveitou falha de Vanderlei no cruzamento de João Paulo e diminuiu para o time sergipano. O Confiança ainda tentou mais uma cartada aos 40 minutos, mas a finalização de Hernane Brocador parou na defesa.

Na 29ª rodada, o Confiança visitará o Vitória no Barradão, em Salvador, no sábado, às 19 horas. O Vasco jogará no mesmo dia, mas às 21 horas, contra o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís (MA).

FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA 1 X 2 VASCO

CONFIANÇA - Rafael Santos; Jonathan Bocão (Gedeílson), Nirley, Adalberto e João Paulo; Madison, Rafael Vila (Willians Santana), Jhemerson e Álvaro; Ítalo (Hernane) e Lohan (Robinho). Técnico: Luizinho Lopes.

VASCO - Vanderlei; Léo Matos (Gabriel Pec), Ricardo, Leandro Castán e Zeca; Bruno Gomes, Riquelme (Wálber), Marquinhos Gabriel (Sarrafiore) e Nenê; Morato (Romulo) e Cano (Daniel Amorim). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Cano, aos 15, Ricardo Graça, aos 18, e Nirley, aos 34 minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Rafael Vila (CONFIANÇA); Riquelme e Ricardo Graça (VASCO).

RENDA e PÚBLICO - não divulgados.

LOCAL - Estádio Batistão, em Aracaju (SE).