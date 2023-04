Vasco e Fluminense pregam paz após troca de farpas entre dirigentes chegar às torcidas

(via Agência Estado)

A briga entre Vasco e a parceria entre Flamengo e Fluminense pela administração do Maracanã causou troca de farpas entre dirigentes do clube cruzmaltino e da equipe tricolor durante a semana, com acusações até de destruição do gramado do estádio. As acusações com réplicas acabou se estendendo às torcidas e o clima ficou bastante conturbado e nervoso, o que obrigou os clubes a soltarem notas nesta sexta-feira pregando paz no futebol.

O Vasco entrou na Justiça e ganhou o direito de mandar o jogo do fim de semana passado com o Palmeiras no Maracanã. Após o duelo, atletas reclamaram do estado ruim do gramado e o presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, jogou a culpa no rival do estado. Luiz Mello, CEO vascaíno, retrucou as críticas dizendo que não tinha como um time estragar o gramado na 11ª partida no local e ainda chamou de "vergonha" a renovação do Termo de Permissão de USO (TPU) à dupla sem o governo aceitar o pedido do Vasco.

As torcidas tomaram as dores de seus dirigentes e começaram a trocas provocações e ameaças pelas redes sociais. Para evitar tragédias, os clubes resolveram pregar a paz.

"Galera, estamos aqui para um assunto sério, o papo é reto Vasco e Fluminense são adversários históricos. Grandes jogos desse clássico fazem parte da vida dos dois clubes. Temos nossos momentos inesquecíveis, eles também, afinal vencer ou perder faz parte do esporte. O que não faz parte é transformar uma disputa esportiva em ameaças ou agressões, em violência, seja ela física ou virtual. Violência não combina com o esporte, não faz parte da nossa história, não combina com esse grande clássico", postou o Vasco. "Dentro de campo, quando a bola rolar, cada lado vai batalhar pela vitória. Fora dele, nos bastidores, cada um vai defender seus interesses, mas sempre na bola, sem agressão. Chega de violência! Chega de briga! Paz no Esporte", finalizou a nota vascaína.

"O Fluminense FC endossa a nota interna pelo Vasco da Gama e reitera à sua torcida o pedido para que cessem imediatamente manifestações que extrapolem a rivalidade sadia, especialmente aquelas que reproduzem discursos de ódio e buscam incitar qualquer tipo de hostilidade entre as instituições e suas torcidas", endossou o Fluminense. "As discussões entre os clubes a respeito de seus posicionamentos e divergências serão travadas nos foros adequados e de lá não devem se afastar. A posição institucional do clube a respeito da gestão e utilização do Estádio do Maracanã é fundamentada exclusivamente nos aspectos eminentemente técnicos que permeiam o tema", continuou, antes de pedir que as provocações sigam.

"Ainda que seja perfeitamente natural que tais manifestações provoquem divergências e debates, é fundamental reafirmar que o Fluminense nunca deixará de dispensar tratamento respeitoso e condizente com a herança e tradições históricas de qualquer clube rival. O Fluminense insiste que nada é mais importante do que a paz no futebol. Sem um ambiente tranquilo nos estádios, teremos arquibancadas vazias e um espetáculo sem brilho. E todo o resto perde o sentido."