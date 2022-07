Vasco é dominado pelo Sampaio Corrêa e perde 'título' do 1º turno para o Cruzeiro

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O objetivo do Vasco de ficar a um ponto do líder Cruzeiro não foi alcançado. Na tarde deste sábado, o time carioca visitou o Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, em São Luís (MA), e saiu derrotado, por 3 a 1, com amplo domínio adversário. A partida, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, foi acompanhada por quase 30 mil torcedores, maior público do ano na cidade.

continua após publicidade .

O resultado mantém o Vasco na vice-liderança, com 34 pontos, mas pode ver o Cruzeiro, que tem 38, abrir sete pontos de vantagem. Além disso, o empate dá ao clube mineiro o título simbólico do primeiro turno. O Sampaio Corrêa chega à sua segunda vitória seguida e, com 25 pontos, se mantém perto do G-4. Além disso, segue invicto como mandante, com sete vitórias e dois empates.

O Vasco teve uma chance no começo, com chute de longe de Matheus Barbosa para boa defesa do goleiro. Mas quem abriu o placar foi o Sampaio Corrêa, aproveitando erros adversários. Aos 19 minutos, após roubada de bola no meio-campo, Gabriel Poveda recebeu na meia-lua e chutou rasteiro, no canto esquerdo. É o nono gol dele, líder da artilharia ao lado de Lucca, da Ponte Preta, e Diego Souza, do Grêmio.

continua após publicidade .

Se no primeiro tempo o Vasco teve dificuldades, no segundo foi amplamente dominado. Nos primeiros minutos, o Sampaio até balançou a rede com Rafael Vila, mas o gol foi anulado porque Gabriel Poveda estava impedido. Apesar de não tocar na bola, a arbitragem entendeu que o artilheiro atrapalhou o goleiro Halls.

Mas logo depois, aos 11 minutos, o time maranhense fez o segundo com Ygor Catatau, que já defendeu o Vasco. Ele apareceu livre na área para completar cruzamento de cabeça. O jogador ainda fez o terceiro aos 24 minutos. Após rápido contra-ataque, ele foi acionado na área e, cara a cara com o goleiro, não desperdiçou.

O Vasco diminuiu o placar aos 37 minutos, quando Erick acertou um chute de rara felicidade. Ele pegou rebote na meia-lua e, sem deixar a bola cair, chutou de primeira, no cantinho. Apesar disso, a reação cruzmaltina não teve sequência.

continua após publicidade .

Os dois times voltam a campo na terça-feira, pela 19ª e última rodada do primeiro turno. Às 19h, o Sampaio Corrêa visita o Londrina, no Estádio do Café, em Londrina (PR). Um pouco mais tarde, às 21h30, o Vasco recebe o Ituano, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 3 X 1 VASCO

continua após publicidade .

SAMPAIO CORRÊA - Gabriel Batista; Mateusinho (Andrey), Gabriel Furtado, Nilson Júnior e Pará; André Luiz (Lucas Araújo), Ferreira e Rafael Vila (Soares); Pimentinha (Maurício), Gabriel Poveda e Ygor Catatau (Renatinho). Técnico: Léo Condé.

VASCO - Halls; Léo Matos, Quintero (Riquelme), Anderson Conceição (Danilo Boza) e Edimar; Yuri Lara, Matheus Barbosa (Luiz Henrique) e Nenê (Juninho); Erick, Raniel e Gabriel Pec (MT). Técnico: Maurício Souza.

continua após publicidade .

GOLS - Gabriel Poveda aos 19 minutos do primeiro tempo. Ygor Catatau aos 11 e aos 24 e Erick aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Diego Pombo Lopez (BA).

CARTÕES AMARELOS - Nilson Júnior, Pará e Rafael Vila (Sampaio Corrêa). Anderson Conceição e MT (Vasco).

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 29.300 presentes.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).