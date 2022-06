Vasco e Cruzeiro se enfrentam neste domingo no Maracanã

Da Redação

Duas das equipes mais tradicionais do futebol brasileiro, Vasco e Cruzeiro são também os dois times em melhor fase na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano e colocam à prova o bom momento em um duelo de altas expectativas neste domingo (12), às 16 horas, no Maracanã. O Cruzmaltino - cuja casa habitual é o estádio de São Januário - alterou o local do jogo e contará com sua torcida em peso.

Os ingressos dos dois lados se esgotaram rapidamente e são esperados mais de 65 mil torcedores. De um lado estará a Raposa, líder da competição com 28 pontos; do outro o Cruzmaltino, terceiro colocado e único invicto, com 21 pontos. A Rádio Nacional transmite o jogo com narração de Rodrigo Campos, comentários de Bruno Mendes, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de notícias com Astrid Nick.

O Vasco viveu dias agitados desde o anúncio da saída do técnico Zé Ricardo, há exatamente uma semana. Ele pediu demissão para assumir o Shimizu S-Pulse, da primeira divisão japonesa. Dois dias depois, o time, comandado pelo auxiliar Emílio Faro, bateu o Náutico, em Recife, por 3 a 2, conquistando sua primeira vitória fora de casa na competição, depois de quatro empates. No total, são cinco vitórias e seis empates na Série B, que deixam o clube em posição confortável dentro do G4. A princípio, o Vasco seguirá sendo dirigido por Faro, já que a diretoria ainda não definiu um novo comandante.

Em relação ao time que venceu o Timbu, o técnico interino deverá escalar novamente o zagueiro colombiano Juan Quintero, que estava suspenso e foi substituído pelo estreante Danilo Boza.

