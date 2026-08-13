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Vasco domina, mas só empata em São Januário com Olimpia e terá que buscar vaga no Paraguai

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Vasco tropeçou diante do Olimpia e, mesmo pressionando o adversário praticamente o jogo inteiro, ficou apenas no empate sem gols em São Januário, nesta quinta-feira, pelo primeiro confronto das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A dupla volta a se enfrentar na quinta-feira, a partir das 19h, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, valendo vaga na próxima fase. Antes, o Vasco recebe o Santos no domingo, às 16h, também em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Desde o início do confronto o Vasco se impôs, mas o gol teimou em não sair. Aos 14 minutos, a primeira chance caiu nos pés de David, mas o atacante desperdiçou. No minuto seguinte, Puma Rodriguez completou cruzamento e quase marcou, mas Gastón Olvera operou um milagre. A pressão continuou com David finalizando mais uma, novamente parando no goleiro paraguaio.

Só deu Vasco na primeira etapa. O goleiro precisou trabalhar novamente na chegada de Nuno Moreira, evitando o primeiro gol do jogo. Aos 33 minutos, a pressão aliviou quando uma confusão generalizada tomou conta. Quando a bola voltou a rolar, novamente Olvera se destacou, defendendo finalização firme de Johan Rojas.

Na segunda etapa, a bola seguiu nos pés do time brasileiro, que não foi ameaçado em nenhum momento do confronto. Mesmo assim, encontrou dificuldade para abrir vantagem no Rio. A ansiedade em buscar o resultado também atrapalhou no momento da definição, e o confronto teve números finais sem bola na rede. A torcida, é claro, ficou decepcionada.

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FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 0 OLIMPIA-PAR

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodriguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Thiago Mendes (Ramon Rique), Cauan Barros e Johan Rojas; Adson (Spinelli), David (Zuccarello) e Nuno Moreira (Hinestroza). Técnico: Pedro Emanuel.

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OLIMPIA - Gastón Olvera; Cáceres, Bentaberry, Gamarra e Matus; Richard Sánchez (Ortiz), Cardozo e Quintana (Alfonso); Delmas (Alan Rodriguez), Braian Romero (Caballero) e Benítez (Lezcano). Técnico: Pablo Andres Sanchez.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Mendes e Johan Rojas (Vasco); Cardozo e Alfonso (Olimpia).

ÁRBITRO - Darío Herrera (ARG).

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RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

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Copa Sul-Americana Futebol Olimpia Vasco
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