Vasco 'desiste' de Maracanã e confirma São Januário para jogo com o Vitória na Copa do Brasil

O Vasco desistiu de brigar na Justiça com Flamengo e Fluminense, administradores do estádio do Maracanã, para mandar seu jogo de ida com o Vitória, pelas quartas de final da copa do Brasil, no principal palco no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, o clube cruzmaltino confirmou que atuará em São Januário.

Depois de cogitar jogar no Maracanã para ter um grande público, mas esbarrar em uma proibição dos arquirrivais, o Vasco usou seu site oficial e as redes sociais para anunciar a venda dos ingressos para São Januário, acabando com a indefinição.

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O jogo com o rival baiano que já deixou pelo caminho o Flamengo e o Athletico-PR na competição, está agendado para quarta-feira, às 21h30. A ideia da direção do Vasco era ter 60 mil vozes empurrando a equipe.

Em crise e na penúltima colocação do Brasileirão, a Copa do Brasil é vista como a salvação na busca por uma taça em 2026. No ano passado, o clube foi até a decisão e, depois de segurar o 0 a 0 na Neo Química Arena, chegou ao maracanã confiante, mas acabou levando 2 a 1 do Corinthians.

O Vitória perdeu na ida para Flamengo (1 a 0) e Athletico-PR (2 a 0), mas mostrou força na volta, avançando com 2 a 0 e 4 a 0, respectivamente. Desta maneira, o Vasco usará o "caldeirão" de São Januário para uma vantagem boa, ciente que não vem em boa fase, com derrotas dolorosas para Santos (3 a 0) e Palmeiras (4 a 1).

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A última vez que as equipes se enfrentaram nesta temporada foi no mês passado, depois da Copa do Mundo, pelo encerramento do primeiro turno do Brasileirão, em Salvador, com triunfo dos locais por 1 a 0.