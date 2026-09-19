Vasco da Gama x Coritiba: veja onde assistir jogo ao vivo neste sábado (19)

Vasco e Coritiba entram em campo na noite deste sábado, 19 de setembro, às 20h30 (horário de Brasília), no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. A partida, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, terá transmissão ao vivo e exclusiva para todo o país pela plataforma de streaming Amazon Prime Video. O confronto coloca frente a frente equipes com objetivos cruciais nesta reta final da temporada nacional.

O time cruzmaltino chega para o duelo embalado e com a confiança em alta diante de sua torcida após uma importante conquista no meio de semana. A equipe comandada por Pedro Emanuel vem de uma vitória contundente por 2 a 0 sobre o Santa Fe, resultado que garantiu a classificação do clube carioca para a semifinal da Copa Sul-Americana. Agora, o elenco tenta aproveitar o fator casa para traduzir o sucesso continental em mais três pontos na tabela de classificação do Brasileirão.

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Do outro lado, o Coritiba viaja ao Rio de Janeiro precisando de um resultado positivo e já tem um esboço da equipe que vai a campo para tentar superar os donos da casa. A comissão técnica do clube paranaense deve iniciar a partida com o goleiro Pedro Morisco, protegido por uma linha defensiva formada por JP Chermont, Jacy, Tiago Cóser e Bruno Melo. O meio-campo provável conta com Thiago Santos, Sebástian Gómez e Josué, enquanto a responsabilidade ofensiva ficará a cargo de Lavega, Pedro Rocha e Paulo Roberto, que ainda disputa a titularidade da posição com Fabinho.



