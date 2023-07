Vasco confirma contratação do volante chileno Gary Medel

Preocupado com sua situação na tabela do Brasileirão, o Vasco anunciou mais um reforço nesta janela de transferências. Trata-se do experiente volante chileno Gary Medel, que completará 35 anos no próximo mês. Ele assinou contrato válido até dezembro de 2024.

continua após publicidade

"Quero agradecer pelas boas-vindas a este grande clube que é o Vasco. Espero poder trazer resultados positivos. Sei que estando juntos vamos conseguir reverter a situação, voltar a ganhar, ter tudo de melhor. Obviamente vou entregar tudo que puder aqui, dentro e fora de campo. Por isso que eu vim, vou dar meu melhor em todas as partidas", declarou o jogador, em vídeo publicado pelas redes sociais do clube.

Medel estava no Bologna, clube italiano que defendia desde 2019. O chileno iniciou sua trajetória profissional com a camisa da Universidad Católica. Depois defendeu Boca Juniors, Sevilla, Cardiff (do País de Gales, mas que joga no futebol da Inglaterra), Inter de Milão e Besiktas, da Turquia.

continua após publicidade

Em sua trajetória por clubes, Medel não levantou nenhum troféu em campeonatos. Apenas faturou prêmios individuais. Suas maiores conquistas são as edições de 2015 e 2016 da Copa América com a camisa da seleção chilena.

O sul-americano é o terceiro reforço do time carioca desde a abertura da janela, na semana passada. Antes do chileno, o clube anunciou o atacante Serginho e o volante Maicon. Os dois jogadores já estrearam, na partida contra o Cruzeiro, no sábado, em rodada do Brasileirão.