Vasco confirma bom momento no ano, goleia o Coritiba e 'dorme' fora do Z-4

O Vasco confirmou seu bom momento na temporada sob o comando do técnico Pedro Emanuel. Depois da classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana no meio de semana, conquistou sua segunda vitória seguida no Brasileirão ao golear o Coritiba por 5 a 0, neste sábado, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, e deixou de momento a zona de rebaixamento.

Com os gols de Colídio, Bruno Duarte, Lescano, Andrés Gómez e Ramon Rique, o Vasco chegou a 31 pontos, subindo para o 16º lugar, e agora torce por tropeço do Grêmio no domingo, contra o Palmeiras, para deixar de vez a zona vermelha. Já o Coritiba vive um jejum de três jogos sem vencer, estacionando com 38 pontos, mas se manterá entre os 10 primeiros colocados ao fim da rodada.

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O Vasco agora terá tempo para se adaptar ainda mais ao estilo de jogo de Pedro Emanuel, com a pausa para a Data-FIFA, o time só volta a campo no mês de outubro, quando tem pela frente o clássico contra o Botafogo, no dia sete, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Já o Coritiba encara outro time carioca, o Fluminense, no dia oito, no Maracanã.

Talvez foi o melhor primeiro tempo do Vasco na era de Pedro Emanuel. Com bom volume ofensivo, passes lúcidos e controle do ritmo, foi dominando o Coritiba no campo de ataque. O bom momento foi coroado com belo gol coletivo, com cruzamento de Paulo Henrique, escorada de calcanhar de Lescano e Colídio, que teve que tentar duas vezes para abrir o placar, aos 23 minutos.

Mesmo após o gol, o time carioca não baixou a intensidade e seguiu com o controle amplo da partida, chegando próximo de ampliar o placar, seja pelo alto ou em triangulações próximo da área. O Coritiba só foi levar perigo na reta final, em cabeçada de Tiago Cóser, defendido por Léo Jardim. Quando o duelo parecia estar equilibrado, Bruno Duarte ampliou. Colídio arriscou de longe, Morisco deu rebote e o atacante conferiu para as redes, aos 43.

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O Vasco retornou do intervalo com a mesma postura. Com ritmo intenso, teve um gol anulado com menos de um minuto. Logo depois, aos 10, pode comemorar quando Loscano sofreu e converteu a penalidade. Animado, o time carioca via margem para aumentar seu saldo e não tirou o pé do acelerador. Andrés Gómez recebeu na área, cortou para o meio e bateu colocado para começar a transformar a vitória em goleada.

E o Vasco estava mesmo empolgado. Anulando praticamente o Coritiba, foi explorando cada espaço e marcou o quinto gol com mérito. Hinestroza cruzou, a bola desviou no meio do caminho e o jovem Ramon Rique mandou para as redes, aos 27. O sexto poderia ter vindo em grande estilo, mas a bicicleta de Robert Renan parou no travessão. Em paz com a torcida, a goleada foi administrada sob gritos de "olé" das arquibancadas.

FICHA TÉCNICA

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VASCO 5 X 0 CORITIBA

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa (Johan Rojas), Thiago Mendes (Jair) e Lescano (Ramon Rique); Andrés Gómez (Hinestroza), Bruno Duarte e Colídio (David). Técnico: Pedro Emanuel.

CORITIBA - Pedro Morisco; Vitor Tissi (Bustos), Tiago Cóser, Rodrigo Moledo e Bruno Melo; Thiago Santos (Nicolás Fonseca), Santiago Gómez e Josué; Lavega (Vini Paulista), Pedro Rocha (Rodrigo Gelado) e Fabinho (Paulo Roberto). Técnico: Fernando Seabra.

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GOLS - Colídio, aos 23, Bruno Duarte, aos 43 minutos do primeiro tempo. Lescano, aos 10, Andrés Gómez, aos 16, Ramon Rique, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS - Andrés Gómez, Nicolás Fonseca e Paulo Roberto.

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RENDA - R$ 1.009.020,00.

PÚBLICO - 19.943 torcedores.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).