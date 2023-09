Vasco cobra respeito após acusações do América de 'favorecimento' na luta contra a queda

O Vasco reprovou as acusações do América-MG de favorecimento à equipe carioca na luta contra a queda no Campeonato Brasileiro, e cobrou respeito. Após o triunfo vascaíno por 1 a 0 na Arena Independência, na segunda-feira, os mineiros colocaram o revés na conta da arbitragem e falaram em possível "esquema" ao time de Ramón Díaz.

A bronca do América veio por causa da expulsão de Maidana no fim do primeiro tempo. O zagueiro recebeu o vermelho após a intervenção do VAR, que flagrou cotovelada no rosto do atacante Vegetti. Depois de mandar na etapa, o clube não conseguiu mais se impor e acabou derrotado com gol de Jair aos 45 minutos da etapa final.

O capitão Juninho disse após o jogo que "é muito mais fácil" tirar do rebaixamento o Vasco do que o América. "É isso que vão fazer. O Vasco não cai porque vão fazer de tudo para não cair", desabafou o jogador ao Première.

Dono da SAF do América-MG, Marcos Salum chegou a dizer em operação "salva Vasco." "Tenho mais de 30 anos no futebol e vivi por muitos anos o que está acontecendo aqui. Nos últimos quatro, cinco anos, passou a ser equilibrado com decisões do VAR, mas hoje (segunda-feira), vimos a operação salva Vasco. A camisa pesa de novo no futebol brasileiro e foi uma vergonha o que foi feito com o América."

O clube carioca resolveu agir e nesta terça-feira respondeu as acusações com nota oficial. "Conquistamos uma grande vitória e não gostaríamos de estar falando sobre nada além disso, porém é impossível não se posicionar quando somos amplamente desrespeitados", iniciou a nota do Vasco.

"Dizer que existe um favorecimento ao Vasco no Campeonato Brasileiro é, no mínimo, uma total falta de conhecimento sobre nossa trajetória até aqui. Existe uma "operação Salva Vasco" sim, mas ela é liderada por pessoas do próprio clube, profissionais e atletas, que se dedicam diariamente para devolver o Vasco ao seu verdadeiro lugar, como protagonista do cenário nacional", disparou.

"O que vimos na Arena Independência foi a vitória de um time que sabe o quer, conduzido por uma torcida extremamente leal e apaixonada", finalizou, descartando favorecimento do árbitro Ramon Abatti Abel e do VAR e vendo a expulsão justa.