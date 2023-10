Vasco cede empate ao Goiás no fim e continua na zona de rebaixamento do Brasileirão

O Vasco sentiu o gostinho da vitória neste domingo ao abrir o placar com Vegetti, mas acabou cedendo o empate por 1 a 1 nos minutos finais do duelo, realizado no estádio da Serrinha, pela 30ª rodada do Brasileirão. O gol da equipe esmeraldina foi marcado por Matheus Babi.

Com o resultado, o Vasco chega a três jogos sem vitória e fica estacionado no 18º lugar, com 31 pontos, contra 32 do Goiás, que também terminará a rodada dentro da zona de rebaixamento.

Os times fizeram um primeiro tempo morno com poucas chances de gol. O técnico Ramón Díaz fez cinco mudanças em relação ao último compromisso do Vasco e sua equipe demorou a se encontrar dentro de campo. O Goiás tentou se aproveitar dessa questão, mas pouco produziu. Uma das melhores oportunidades foi em cobrança de falta de Hugo, defendida por Léo Jardim.

Já o Vasco teve a melhor chance aos 25 minutos, quando Lucas Piton foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Vegetti. Tadeu fez grande defesa. E foi só. O 0 a 0 na primeira etapa acabou traduzindo o que as duas equipes fizeram dentro das quatro linhas.

No segundo tempo, o Vasco foi para cima do Goiás e abriu o placar aos 13 minutos. Após cobrança de escanteio de Alex Teixeira, Maicon cabeceou e Vegetti completou para o fundo das redes.

Após o gol, o Vasco 'sentou' no resultado. O time cruzmaltino recuou e passou a gastar tempo. O Goiás, então, precisou arriscar e cresceu no duelo. Aos 36, Hugo cruzou, Matheus Babi cabeceou e Léo Jardim salvou. A bola ainda bateu na trave.

Parecia que o Vasco tinha o controle da partida, mas colocou tudo a perder aos 44, quando Vegetti recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Com um a mais, o Goiás foi para o ataque e empatou aos 46. Vinícius cruzou da esquerda e colocou a bola na cabeça de Matheus Babi, que testou firme para o gol.

O Goiás ainda ameaçou uma pressão no final, mas o Vasco conseguiu segurar o ataque esmeraldino e impediu um prejuízo ainda maior neste domingo.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Cuiabá na quinta-feira, às 17h, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). No mesmo dia, às 18h, o Goiás recebe o Red Bull Bragantino na Serrinha, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 1 VASCO

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira (Raphael Guzzo), Morelli e Guilherme Marques (Vinicius); Allano (Alesson), João Magno (Matheus Babi) e Julián Palacios (Dodô). Técnico: Armando Evangelista.

VASCO - Léo Jardim; Robson Bambu, Medel, Maicon (Zé Vitor), Léo (Praxes) e Lucas Piton; Zé Gabriel Jair (Barros), Praxedes, Serginho (Gabriel Pec) e Alex Teixeira (Payet); Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

GOLS - Vegetti, aos 13 minutos do segundo tempo. Matheus Babi, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Melo (Goiás); Barros, Maicon e Jair (Vasco).

CARTÃO VERMELHO - Vegetti (Vasco).

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).