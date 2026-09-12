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Vasco bate Grêmio de virada, quebra tabu e respira no Brasileirão

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A janela de transferências, encerrada nesta sexta-feira (11), mostrou ter sido importantíssima para o Vasco. Isso porque na tarde deste sábado (12), o time carioca foi à Arena do Grêmio pela 27ª rodada do Brasileirão, e com o brilho de Lescano, Bruno Duarte e Colidio, todos contratados recentemente, bateu o Grêmio de virada, por 2 a 1, quebrou um tabu e respirou na briga contra o Z-4.

Com o resultado, o Vasco foi a 28 pontos e igualou a pontuação do Mirassol, primeiro time fora do Z-4, e que ainda joga na rodada, estando à frente dos cariocas no saldo de gols (-11 a -12). Do outro lado, o Grêmio segue com os mesmos 28, mas logo acima da dupla, por também ter um saldo melhor (-7).

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A vitória ainda quebrou um tabu de 20 anos do Vasco sem vitória na casa do adversário e a primeira longe de seus domínios no Brasileirão desde 26 de outubro de 2025, contra o Bragantino.

Sem tempo a perder, o Vasco volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira (15), às 19h, o time carioca recebe o Santa Fé (COL), em São Januário, precisando de uma vitória simples para avançar à semifinal da competição continental. No dia seguinte, a partir das 19h30, o Grêmio visita o Botafogo, no Nilton Santos, em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão.

Apesar de jogar fora de casa, foi o Vasco que começou a partida com mais volume ofensivo. A estratégia resultou em uma boa chance aos 10, com Adson, que chutou de fora da área e tirou tinta da trave de Weverton. O atacante teve mais uma boa chance aos 17, quando recebeu cruzamento de Robert Renan, e de cabeça, mandou para fora.

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Do outro lado, o Grêmio conseguiu responder aos 20, com Diego Caito, que também bateu de fora e obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa. O Vasco criou mais uma grande chance aos 35, quando Andrés Gómez cruzou na medida para Tchê Tchê, que chutou no peito de Weverton.

O time da casa também chegou com perigo logo depois, aos 37, com Tetê, que recebeu de Krovinovic e chutou no cantinho, mas o goleiro adversário salvou mais uma vez.

Os problemas defensivos do time carioca, porém, custaram caro. Aos 39, Paulo Henrique saiu mal, Jovane Cabral cruzou na área, Léo Jardim se atrapalhou e Villasanti mandou para o fundo do gol, levando o Grêmio em vantagem para o intervalo.

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Na volta para o segundo tempo, o Vasco voltou a ter mais volume ofensivo, mas assim como na primeira etapa, não encontrou objetividade. Do outro lado, o Grêmio teve uma grande chance aos 10, com Diego Caito, que parou em Léo Jardim, e no rebote, Carlos Vinícius mandou para fora.

O jogo então ficou truncado, mas com o time carioca ainda no ataque, o que surtiu efeito aos 30. Após bate e rebate na área, Lescano, estreante acionado por Pedro Emanuel, tocou de letra para Thiago Mendes, que tocou no canto e empatou a partida. E não demorou para sair a virada.

Aos 34, Nardoni deu um presente na entrada da área para Colidio, que tabelou com Bruno Duarte e tocou no canto, virando o marcador para o Vasco em Porto Alegre.

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O terceiro quase veio logo depois, aos 39, quando Lescano tocou para Colidio mandar no ângulo e ver Weverton operar um milagre. Nos minutos finais, o Grêmio ainda tentou reagir, mas parou na defesa adversária e acabou derrotado.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 2 VASCO

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GRÊMIO - Weverton; Diego Caito, Kannemann (Matheus Nascimento), Wallace e Pedro Gabriel; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Tetê (Enamorado), Carlos Vinícius e Jovane Cabral (Nardoni). Técnico: Luís Castro.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Robert Renan, Carlos Cuesta (Jair) e Cuiabano (Lucas Piton); Santiago Sosa, Tchê Tchê (Lescano) e Thiago Mendes; Adson (Bruno Duarte), Colidio e Andrés Gómez. Técnico: Pedro Emanuel.

GOLS - Villasanti, aos 39 minutos do primeiro tempo. Thiago Mendes, aos 30, e Colidio, aos 34 minutos do segundo tempo.

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CARTÕES AMARELOS - Pedro Gabriel, Tchê Tchê, Wallace, Cuiabano, Robert Renan, Diego Caito

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 2.032.486,81.

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PÚBLICO - 34.297 torcedores.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

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