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Vasco bate Fluminense no Maracanã e avança às quartas da Copa do Brasil

Brenner marca duas vezes, e Cruzmaltino vence por 3 a 1 para repetir eliminação do rival no mata-mata da competição

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Vasco bate Fluminense no Maracanã e avança às quartas da Copa do Brasil
Autor Assim como na Copa do Brasil de 2025, o Vasco voltou a eliminar o rival Fluminense - Foto: Matheus Lima/Vasco

Assim como na Copa do Brasil de 2025, o Vasco voltou a eliminar o rival Fluminense no mata-mata. Desta vez nas oitavas de final, após o empate sem gols na ida, Brenner foi o grande herói da classificação cruzmaltina ao marcar dois gols da vitória por 3 a 1 nesta quarta-feira, no Maracanã, para garantir a vaga nas quartas de final da competição. Puma Rodríguez marcou o terceiro, enquanto Martinelli descontou para o time das Laranjeiras.

Na campanha do vice-campeonato da temporada passada, o Vasco passou pelo Fluminense nas semifinais, em uma disputa emocionante de pênaltis. Agora, os dois gols do jovem atacante garantiram ao clube R$ 4 milhões em seus cofres. O adversário das quartas será definido através de sorteio a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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📰 LEIA MAIS: Palmeiras perde para o Fortaleza, mas avança às quartas da Copa do Brasil

O clássico começou quente, como manda o manual. Com muita disputa por espaço, discussões e com os ânimos exaltados. O Vasco era quem conseguia ter mais controle da partida, chegando com frequência na área e levando perigo. Thiago Mendes aproveitou a saída errada de Fábio, mas mandou sobre o gol. Depois, Andrés Gómez soltou a bomba de fora da área e Fábio se redimiu com boa defesa.

O corredor pelo lado direito era a válvula de escape do time cruzmaltino, que avançava com frequência. Mas foi pelo meio que conseguiu abrir o placar. Thiago Mendes tocou para Brenner que arriscou de longe e marcou um golaço, aos 33 minutos. Só após o gol que o Fluminense foi ter um pouco de presença ofensiva, mas a única chance saiu em chute sem força de John Kennedy.

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O Fluminense voltou com outra postura para a segunda etapa. Com um minuto, Canobbio carimbou o pé da trave de Léo Jardim. O Vasco, por sua vez, ficou na espreita pelo contra-ataque e foi efetivo na primeira oportunidade. Lucho foi desarmado e o contragolpe começou com lançamento para Andrés Gómez, que cruzou para Brenner apenas desviar para as redes, aos seis minutos.

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O Fluminense ensaiou uma reação para diminuir o prejuízo, mas nas duas tentativas, de Ganso e Hulk, Léo Jardim levou a melhor com boas defesas. Até que aos 31, Hulk cruzou na medida para Martinelli diminuir e colocar 'fogo' na partida. O duelo ficou aberto na reta final, com o Fluminense pressionando e o Vasco assustando nos contra-ataques. No último lance, em contragolpe letal, Puma Rodríguez carimbou a vaga cruzmaltina.

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FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 3 VASCO

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Guilherme Arana (Soteldo); Hércules, Martinelli e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio (Hulk), John Kennedy (Cano) e Savarino (Nonato). Técnico: Luis Zubeldía.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair (Barros), Thiago Mendes e Tchê Tchê (Ramon Rique); Nuno Moreira (Adson), Brenner (David) e Andrés Gómez (Puma Rodríguez). Técnico: Pedro Emanuel.

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GOLS - Brenner, aos 33 minutos do primeiro tempo. Brenner, aos seis, Martinelli, aos 31, Puma Rodríguez, aos 54 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÕES AMARELOS - John Kennedy, Guilherme Arana, Ganso, Andrés Gómez, David, Cuiabano, Léo Jardim e Jair.

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RENDA - R$ 3.202.786,50.

PÚBLICO - 48.794 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

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