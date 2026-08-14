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Vasco apresenta reforços argentinos de olho em 'decisão' com o Santos no Brasileiro

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A sexta-feira foi movimentada e de novidades para os torcedores do Vasco no CT Moacyr Barbosa. Isso porque a diretoria apresentou duas novas contratações para reforçar o elenco nesta reta final de temporada. Os argentinos Facundo Colidio e Santiago Sosa deram a primeira entrevista e comentaram as expectativas de atuar no futebol brasileiro.

A dupla de argentinos já está com a documentação regularizada, chega para aumentar o leque de opções do treinador português Pedro Emanuel e já deverá ficar à disposição para o jogo deste domingo contra o Santos, em São Januário.

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Atacante versátil, Colidio se colocou à disposição do novo comandante. "Jogo mais como segundo atacante, mas posso atuar como um camisa 9 no centro da área. Sinceramente, posso jogar em todas as posições do ataque. O técnico vai me conhecer e decidir onde escalar", comentou.

Revelado pelo Boca Juniors, o jogador de 26 anos teve uma passagem de cinco temporadas na Inter de Milão. Seu último clube foi o River Plate. "Fui procurado e gostei do projeto do clube. Sobre a grandeza do Vasco, não precisamos nem falar. Estou aqui para ajudar a equipe a voltar a ganhar títulos", afirmou.

Contratado para o setor de meio-campo, Santiago Sosa é volante. Ele chegou já pensando na partida contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, e disse que o time terá uma final já neste domingo. "Sou volante central, atuei como líbero e posso jogar também de zagueiro. Domingo teremos uma final contra um rival direto e vai ser muito importante que possamos vencer", afirmou o atleta de 27 anos que se destacou nos últimos dois anos meio com a camisa do Racing.

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Empatados com 22 pontos, santistas e vascaínos estão na zona de rebaixamento do Nacional e fazem um confronto direto na luta para deixar as últimas colocações da competição.

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