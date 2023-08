Vasco apresenta artilheiro argentino como reforço: 'Vim para colocar a equipe onde merece'

O Vasco apresentou neste sábado o atacante argentino Pablo Vegetti, de 34 anos. É um dos principais reforços da equipe, que está na última colocação do Campeonato Brasileiro. "Gosto de aceitar desafios. O Vasco está passando por um momento que não é dos melhores e vim para colocar a equipe onde merece estar", afirmou Vegetti, que foi artilheiro do último Campeonato Argentino pelo Belgrano.

"Vão encontrar um jogador que se entrega ao máximo tanto nos treinos quanto em cada partida. Sou um atacante de área que tem muita ambição pelo gol, mas também gosto de ajudar os companheiros. Vou fazer o que o treinador pedir. A melhor maneira de tirar o clube desse momento é nos manter em um bom nível e trabalharmos todos pelo mesmo objetivo", afirmou o argentino.

Vegetti é o oitavo reforço do Vasco no meio da temporada, além do técnico argentino Ramón Díaz. Antes dele o clube anunciou a chegada do lateral-esquerdo Jefferson, dos atacantes Sebastían Ferreira e Serginho, do zagueiro Maicon, e dos meio-campistas Medel, Praxedes e Paulinho.

SEM TORCIDA

O Vasco emitiu uma nota em sua página oficial reclamando da decisão da Justiça de manter o estádio de São Januário interditado para o público, mesmo para mulheres, crianças e para pessoas com deficiência. O clube carioca tentava obter torcedores já para o duelo contra o Grêmio, neste domingo, pelo Brasileiro.

"O Vasco da Gama encontra-se numa condição inaceitável e sui generis: seu estádio é o primeiro no Brasil a ser impedido de realizar partida nestas características (apenas com mulheres, crianças e pessoas com deficiência) e é hoje o único clube da Série A com estádio liberado pela Justiça Desportiva e interditado pela Justiça Estadual, sem prazo para reabertura, mesmo com incidentes mais graves tendo sido registrados em outras praças esportivas. Desde que ocorreram os lamentáveis incidentes na partida Vasco x Goiás, em junho passado, o Estádio de São Januário e as comunidades localizadas no seu entorno vêm sendo alvo de ataques preconceituosos e elitistas", escreveu o clube.

"Nosso estádio está sim, e com muito orgulho, localizado na Barreira do Vasco e próximo do Morro do Tuiutí e da comunidade do Arará e isso não gera violência ou traz insegurança para o público. Ao contrário, é notório que a Barreira do Vasco oferece o melhor e mais autêntico pré-jogo do Brasil, que atrai torcedores de todo o país", disse a nota.