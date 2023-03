Vasco anuncia retorno de Andrey, emprestado pelo Chelsea até o fim de junho

(via Agência Estado)

O Vasco anunciou nesta quinta-feira o retorno do volante Andrey Santos, de 18 anos, vendido ao Chelsea pela diretoria vascaína em janeiro. O promissor jogador não pode atuar pelo clube inglês pois não conseguiu o visto de trabalho para jogar na Inglaterra, por isso foi emprestado ao time carioca até o fim de junho deste ano.

A liberação de visto para jogadores estrangeiros no país britânico é concedida dentro de um sistema de pontos, que leva em consideração a participação do atleta em jogos por seleção, minutos jogados em competições nacionais e internacionais, nível da liga em que ele atua, entre outros critérios.

Como Andrey se firmou como profissional jogando a Série B do Brasileiro pelo Vasco no ano passado, não atingiu a pontuação suficiente para ser registrado. Até junho, com a participação em jogos da primeira divisão nacional, deve somar os pontos necessários para atuar no futebol inglês.

Antes de acertar o retorno ao seu clube revelador, o volante ficou perto de um acerto com o Palmeiras, que encerrou a negociação após o Chelsea mudar os termos apresentados inicialmente. A diretoria palmeirense chegou acertar um empréstimo até dezembro, com um cláusula de liberação mediante indenização, caso solicitado pelo clube inglês. Também foi definido que a decisão de liberar o jogador para a disputa da Copa do Mundo Sub-20, marcada para maio, ficaria a cargo da diretoria do Palmeiras.

Os rumos da negociação mudaram quando o Chelsea informou que o empréstimo poderia ser feito apenas até julho e que o Palmeiras seria obrigado a liberar o jogador para a disputa da Copa do Mundo Sub-20. O pouco tempo de contrato somado ao valor pedido pelos ingleses fez a diretoria alviverde desistir de trazer o volante.

Andrey já se apresentou no CT Moacyr Barbosa e está inscrito no Campeonato Carioca. Destaque do Vasco na Série B do ano passado, o jovem meio-campista ganhou ainda mais vitrine depois de ser eleito melhor jogador do Campeonato Sul-Americano Sub-20, do qual o Brasil foi campeão em fevereiro.