Vasco anuncia goleiro Ivan, ex-Corinthians, e renova com Alex Teixeikra e jovens

O Vasco não pretende fazer feio no ano de sua volta à elite nacional e vem reforçando seu elenco. Nesta quinta-feira, o clube anunciou a contratação do goleiro Ivan, que estava no Zenit e chega emprestado pelo Corinthians, além de confirmar a renovação de contrato do experiente atacante Alex Teixeira e dos jovens Figueiredo e Erick Marcus.

"O Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2023. Trata-se do goleiro Ivan, que estava emprestado ao Zenit pelo Corinthians. Ele é o sétimo jogador que se junta ao elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri. O vínculo do atleta vai até dezembro de 2023", anunciou o Vasco.

"Fala galera, eu sou o Ivan. Notícia boa corre rápido. Agora é oficial, eu sou Vasco", afirmou o goleiro, de volta ao Brasil e querendo ficar em evidência novamente para sonhar com nova convocação à seleção brasileira - foi chamado por Tite.

A novela sobre o fico de Alex Teixeira também chegou ao fim nesta quinta. O atacante teve seu contrato ampliado por mais um ano e continuará defendendo o clube em 2023. Além dele, o Vasco garantiu contrato longo com seus jovens promissores da base que já vinham se destacando no profissional. Figueiredo renovou até o fim de 2026 e Erick Marcus até dezembro de 2027.

Dando continuação à preparação para o Campeonato Carioca - estreia no sábado diante do Madureira - o Vasco fez um jogo-treino contra o Olaria no CT Moacyr Barbosa e ganhou por 2 a 1. Os gols foram do experiente Nenê e do zagueiro recém-contratado Robson Bambu, outro com passagem pelo Corinthians.