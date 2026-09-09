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Vasco anuncia a contratação do meio-campista argentino Lescano até o fim de 2029

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Embora as atenções no Vasco sigam concentradas na operação para repatriar o atacante Richarlison, a diretoria do time carioca trouxe uma novidade para o seu torcedor nesta quarta-feira. O clube apresentou o meio-campista argentino Alan Lescano, de 24 anos, como reforço.

O jogador, que assinou vínculo até dezembro de 2029, é o quinto nome que chega nesta janela de transferências. Nascido na cidade de San Carlos de Bolívar, ele foi revelado no Gimnasia La Plata, onde ficou até julho de 2023 e depois se transferiu para o Argentino Juniors.

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"Muito feliz por chegar ao Vasco, ao Rio de Janeiro, Sei que é um grande clube, com uma linda torcida e espero se muito feliz com essa camisa", afirmou o jogador, que vai usar o número 22 nesta sua passagem por São Januário.

A negociação envolvendo o atleta atinge um montante aproximado de US$ 7 milhões (algo em torno de R$ 36 milhões). Jogador com perfil criativo, ele chega com a missão de aumentar o poderio ofensivo da equipe. Antes dele, o Vasco trouxe o lateral Paulinho, o volante Sosa e ainda os atacantes Colidio e Bruno Duarte.

Apesar de estar presente em três competições neste segundo semestre (está nas semifinais da Copa do Brasil e nas quartas de final da Sul-Americana), o time carioca vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento, a equipe figura na 17ª colocação, com 25 pontos e tem três a menos que o Mirassol, primeiro adversário fora da região da degola.

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Neste sábado, o Vasco tem uma dura missão pela frente. A delegação carioca viaja até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio tentando iniciar uma reação urgente na competição.

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