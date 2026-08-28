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Vasco anuncia a contratação de Bruno Duarte como reforço para o setor ofensivo: 'Venho pronto'

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Para ajudar o técnico português Pedro Emanuel a tirar o time das últimas posições do Brasileirão, o Vasco definiu a chegada de mais um reforço nesta janela de transferências. Nesta sexta-feira, o clube apresentou o atacante Bruno Duarte, de 30 anos, que assinou contrato com o clube até dezembro de 2028.

Nascido na capital paulista, ele passou pelas categorias de base do São Paulo e do Palmeiras e rodou pro vários países. Com passagem pelo futebol português, ucraniano e saudita, seu último clube foi o Estrela Vermelha, da Sérvia, onde marcou 42 gols em 98 partidas.

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"Venho pronto e com vontade de ajudar o Vasco com o máximo de gols e assistências possíveis. Trabalho para fazer gols. Atacante vive disso em qualquer clube que passa, ainda mais em um time como o Vasco, onde a exigência é alta", afirmou o atleta que vai usar a camisa número 19.

O Vasco trabalha agora para tentar regularizar a situação do jogador. O atleta já realizou os exames médicos e chega para aumentar o leque de opções no ataque.

Logo em sua chegada, ele apresentou seu cartão de visitas à torcida vascaína e falou um pouco de suas características. "Sou um jogador bastante móvel, não gosto de ficar muito sem participar do jogo e procuro sempre ajudar a equipe pressionando o adversário", afirmou.

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Ele disse estar bem fisicamente e se colocou à disposição do treinador. "O Vasco tem uma torcida apaixonante e estou muito feliz de vir jogar aqui pelo Vasco e representar essa nação", afirmou o reforço vascaíno.

Das três competições ocupam o calendário do clube neste segundo semestre, a situação mais crítica é no Campeonato Brasileiro. Vice-lanterna com 22 pontos em 23 partidas e à frente somente da Chapecoense, a equipe amargou três derrotas e dois empates nos últimos cinco confrontos pelo Nacional.

Na Copa Sul-Americana, o time inicia a disputa das quartas de final contra o Independiente Santa Fé na semana que vem. Já na Copa do Brasil, após vencer o duelo de ida das quartas contra o Vitória, no Rio, o time carioca está a um empate de se garantir nas semifinais do torneio nacional.

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