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'VAR salva Seedorf': estreia do holandês no Corinthians repercute em jornal espanhol

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Corinthians realizou sua primeira partida sob o comando de Clarence Seedorf diante do Vitória e conquistou um empate em 1 a 1, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Impedido, por questões burocráticas, de estar à beira do campo, o novo treinador assistiu das arquibancadas ao duelo, e sua estreia repercutiu internacionalmente.

O jornal espanhol AS destacou que o VAR "salvou" a estreia do holandês, uma vez que o Vitória abriu o placar no confronto e o time paulista precisou de um pênalti, revisado pelo árbitro de vídeo, para buscar o empate. Porém, a publicação ressaltou que o técnico conseguiu dar sua cara à equipe, mesmo com o pouco tempo de trabalho.

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"Ele impôs seu estilo desde o primeiro minuto: um time apaixonado que quer a bola e está constantemente em busca do gol."

Entretanto, o AS ressaltou que Seedorf terá um desafio árduo pela frente e que não pode cometer erros: "Conseguiu um empate na estreia e permanece fora da zona de rebaixamento, mas esta é uma longa temporada sem espaço para erros. Seedorf tem um trabalho árduo pela frente. Muito árduo."

Por conta do visto de trabalho, o treinador não pôde fazer sua primeira partida à beira do campo e, assim, optou por acompanhar o jogo na arquibancada do estádio da equipe paulista. Logo no apito inicial, ele entrou na festa e cantou o "poropopó", música popular entoada pela torcida corintiana durante as partidas em casa.

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A atitude também repercutiu no jornal espanhol, e o treinador foi elogiado: "A imagem dele pulando com a torcida ao ritmo do cântico habitual já virou meme nas redes sociais. E com razão, o time está pairando logo acima da zona de rebaixamento no Brasileirão e precisa desesperadamente de um impulso nesta reta final da temporada."

Porém, o empate diante do Vitória manteve o Corinthians colado na zona de rebaixamento, mas ainda fora dela, com 33 pontos, um a mais que o Internacional, primeiro time do Z-4. O Vitória chegou a 37 pontos e ocupa a 13ª posição.

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Brasileirão Corinthians Futebol Seedorf VAR
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