Vanderlan vê Palmeiras renovado na briga pelo título e prevê forte calor em Fortaleza

Vivendo um bom momento com a camisa do Palmeiras, o que resultou na convocação para a seleção brasileira sub-23, o lateral Vanderlan garantiu que o clube está renovado após a pausa do Brasileirão para a Data Fifa. No entanto, citou as dificuldades de enfrentar o Fortaleza no Castelão, sendo um deles o forte calor da capital cearense.

"Muito importante descansar também, o descanso faz parte do processo. Voltamos renovados para cada vez treinarmos mais fortes. O calor é bom porque começamos a nos acostumar, todos sabemos que Fortaleza é muito quente. Nosso corpo já começa a se preparar, começamos a nos hidratar mais para, quando chegarmos lá, fazermos um grande jogo", disse o lateral.

Vanderlan destacou a vitória sobre o Internacional por 3 a 0, em Barueri, e mostrou estar disposto para ajudar o Palmeiras nesta reta final, apesar de ser reserva do uruguaio Piquerez, que se recupera de lesão.

"Treino forte todos os dias. Para mim, o treino é o jogo. Eu treino como eu jogo. Quando entrei no jogo, consegui dar um belo drible e acertar a assistência para o Rony e ajudá-lo a voltar a marcar gols, que é importante. Foi mérito de toda a equipe, não só meu. Trabalhamos todos os dias duro para, quando surgir a oportunidade, podermos corresponder dentro de campo", afirmou.

O jogador falou também sobre a importância de defender a seleção brasileira. "A convocação foi um momento muito emocionante para mim e para a minha família. Trata-se de um sonho de todo jogador profissional brasileiro um dia ser convocado. Era um sonho de criança e, quando soube da notícia, fiquei muito emocionado. O período de treinos lá foi muito bom, consegui aprender bastante. A galera me recebeu superbem, fiquei feliz pela oportunidade e espero voltar mais vezes", afirmou o camisa 6 alviverde, que soma 48 partidas e um gol pelo Profissional, sendo 23 embates na atual temporada.

Podendo ter Vanderlan como titular, caso Piquerez não seja liberado pelo departamento médico, o Palmeiras volta a campo no domingo, às 18h30, no Castelão. O time alviverde é o líder do Brasileirão, com 62 pontos, contra 60 do Botafogo, quem tem uma partida a menos, justamente contra o time cearense, nesta quinta-feira.