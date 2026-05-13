Valverde pode substituir Casemiro no Manchester United após briga com Thouaméni no Real Madrid

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 15:21:00 Editado em 13.05.2026, 15:29:47
Peça importante no Real Madrid, o meio-campista Valverde pode deixar o clube bem antes do fim do contrato que se encerra somente no meio de 2029 após a grave confusão com o francês Tchouaméni. Perdendo o brasileiro Casemiro, o Manchester United prepara grande oferta para contar com o jogador uruguaio.

De acordo com o Daily Mirror, da Inglaterra, o clube inglês já teria até sondado as cifras que teria de investir no jogador, com a imagem bastante arranhada no clube Espanhol após o desentendimento com Tchouaméni.

Mesmo pedindo desculpas perante os companheiros e para a comissão técnica, Valverde se vê sem clima no Real Madrid, o que facilitaria sua ida ao United para a vaga de Casemiro, xodó da torcida inglesa.

O uruguaio gostaria de respirar novos ares após a Copa do Mundo e, como o Real Madrid promete forte reformulação no elenco, ele aceitaria a troca para a Inglaterra. Valverde foi considerado por muitos no clube merengue como o responsável pela confusão com Tchouaméni e se viu "escanteado."

Casemiro, mesmo com o clamor da torcida do Manchester United, adiantou que não ficará na Inglaterra após o Mundial. Recuperado de lesão, ele até treina forte para o jogo da despedida em Old Trafford, domingo, diante do Nottingham For3est, pela penúltima rodada da Premier League.

Curiosamente, segundo o Daily Mirror, Tchouaméni teria sido o primeiro alvo dos ingleses. Agora, o clube se arma para fechar com o polivalente Valverde, ciente que necessitará desembolsar uma boa grana, já que o Real Madrid não aceita liberá-lo levando prejuízo.

Futebol Manchester United Premier League real madrid Valverde
