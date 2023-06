Valladolid é rebaixado e torcida critica Ronaldo: 'Só está interessado em ganhos financeiros'

O Valladolid, clube cujo presidente e proprietário é Ronaldo Fenômeno, foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Esta é a segunda vez que o time vai para a Série B desde a compra da agremiação pelo brasileiro, que também é dono do Cruzeiro. Para se livrar do descenso, a equipe precisava de uma vitória simples sobre o Getafe, mas acabou empatando sem gols. Nas redes sociais, tanto Ronaldo quanto o técnico uruguaio Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro, foram muito criticados pela torcida.

"Ronaldo para a p**** da rua, Fran Sanchez para a p**** da rua, Pezzolano para a p**** da rua, e a partir daí nós reconstruímos", publicou um torcedor do Valladolid, no Twitter. "Isso é inútil. Temos um presidente que só está interessado em ganhos financeiros, sentado na área quando o Madrid ou o Barcelona vêm e defendendo sua equipe brasileira", comentou outro.

Além da queda, os torcedores do Valladolid voltaram a mostrar descontentamento com a mudança no escudo do clube promovida pela gestão de Ronaldo. A atualização na identidade visual não foi bem recebida por boa parte dos fãs. "Menos palavras, mais fatos. Devolva o escudo, expulse Pezzolano, faça um projeto", comentou um torcedor em uma postagem do clube.

Ronaldo acompanhou o drama do Valladolid no estádio. Após a confirmação do rebaixamento, o brasileiro concedeu entrevista coletiva e afirmou que não pensa em vender o clube até deixá-lo no lugar onde quer. "Falhar no caminho, para nós que vivemos do futebol e aprendemos com ele, é algo normal. A única coisa que não passa pela minha mente é baixar a cabeça e desistir", disse o brasileiro nesta segunda-feira.

Em 2018, Ronaldo comprou 51% das ações do Valladolid por 30 milhões de euros (cerca de R$ 141 milhões), segundo a imprensa espanhola. O objetivo do brasileiro era fazer com que o clube disputasse competições europeias a partir do quinto ano de sua gestão. O Valladolid foi rebaixado na temporada 2020/21, subiu no ano seguinte, mas voltou a cair nesta temporada.

Durante a luta contra o rebaixamento, o Valladolid demitiu o técnico José Rojo Martín, mais conhecido como Pancheta, para contratar Paulo Pezzolano, que havia pedido demissão do Cruzeiro depois de o time brasileiro começar mal a temporada. A mudança causou desconforto em alguns torcedores do clube mineiro, cuja SAF também é comandada por Ronaldo, com muitos reclamando da possibilidade de o time brasileiro servir de satélite para operações do ex-jogador na Europa.