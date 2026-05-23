Valencia x Barcelona: veja horário e onde assistir jogo ao vivo neste sábado (23)
Barça encerra temporada fora de casa enquanto Valencia sonha com vaga na Liga Conferência
Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 16:00:50 Editado em 23.05.2026, 17:11:24
Mestalla é o atual estádio oficial do Valencia Club de Fútbol - Foto: instagram
Valencia e Barcelona se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), pela 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol. A partida será disputada no Mestalla.
Onde assistir
ESPN e Disney+ (streaming)
Prováveis escalações
Valencia: Stole Dimitrievski; Unai Núñez, César Tárrega, Pepelu e Jesús Vázquez; Guido Rodríguez, Filip Ugrinic, Luis Rioja e Diego López; Javier Guerra e Hugo Duro. Técnico: Carlos Corberán.
Barcelona: Joan García; Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín e João Cancelo; Marc Bernal, Marc Casadó e Dani Olmo; Raphinha (Roony Bardghji), Fermín López (Rashford) e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.
