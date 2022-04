Vaiado, Cristiano Ronaldo faz 60° hat-trick da carreira em dura vitória do United

Da Redação

Cristiano Ronaldo foi alvo de notícias durante a semana que dão como certa sua saída do Manchester United ao fim da temporada. A imprensa inglesa especula que pode parar no Barcelona. Alheio aos boatos, o astro português viveu um sábado dos sonhos com importantes marcas na carreira, apesar das vaias recebidas. O camisa 7 anotou os três gols da vitória sofrida sobre o lanterna Norwich, por 3 a 2, em Old Trafford, somando seu 60° hat-trick da carreira. Se tornou, ainda, o primeiro jogador acima de 36 anos - tem 37 - a marcar mais de 20 gols em uma edição do Campeonato Inglês.

O Manchester United abriu 2 a 0 com 32 minutos e caminhava para uma vitória tranquila. Porém, sofreu um apagão e viu o último colocado esbanjar reação com gols de Dowell e Pukki. Cristiano Ronaldo garantiu a festa com belo gol de falta quando os visitantes ameaçavam o gol de De Gea atrás da virada.

De olho em vaga na Liga dos Campeões e ciente da derrota do quarto colocado Tottenham diante do Brighton, por 1 a 0, o Manchester United entrou com tudo em Old Trafford para reduzir a desvantagem para o rival a somente três pontos.

Logo com sete minutos, Elanga apertou a marcação, roubou a bola dentro da área e rolou para trás para Cristiano Ronaldo bater sem chances de defesa. O português apareceria novamente aos 32. O brasileiro Alex Telles cobrou escanteio na cabeça do camisa 7.

Nos acréscimos, o Norwich assustou com Dowell diminuindo o placar para 2 a 1. A situação complicou logo aos 7 do segundo tempo quando Pukki igualou o marcador. O torcedor do United voltou a vaiar o time e Cristiano Ronaldo era um dos alvos, assim como no começo da partida. Para piorar, o visitante dominava as ações.

Eis que em um ataque do United, surgiu uma falta próxima à área. Cristiano Ronaldo ajeitou com carinho e soltou a bomba. A bola bateu na trave e entrou para enorme festa em Manchester. O herói do dia foi cumprimentando por todos os companheiros, ergueu as mãos aos céus e fez festa gigantesca pelo 60° hat-trick da carreira, segundo neste retorno ao clube inglês.

No fim do jogo, Cristiano Ronaldo voltou a ser reverenciado pelo time, recebeu muitos abraços dos companheiros e colocou a bola debaixo da camisa, homenageando a mulher Georgina, grávida de um casal de gêmeos.

O United subiu para os 64 pontos, ao lado do Arsenal, que perdeu na casa do Southampton, por 1 a 0. Neste sábado, ainda teve a derrota do Watford, em casa, com 2 a 1 para o Brentford. Sonhando com a Liga dos Campeões, o time de Cristiano Ronaldo agora tem duas duras visitas pela frente: Liverpool, na terça-feira, e Arsenal, no próximo sábado.