'Vai pra casa e para de jogar essa m? de esporte': Bia Haddad desabafa em derrota em Wimbledon

Atravessando momento ruim na carreira, Beatriz Haddad Maia esbravejou consigo mesma durante a derrota para Maria Timofeeva, do Uzbequistão, por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2), na estreia de Wimbledon. O forte desabafo da brasileira ocorreu logo depois de a adversária devolver o saque com um backhand indefensável.

"Por favor, vai para sua casa e para de jogar essa m... desse esporte", diz Bia Haddad a si mesma, em português, enquanto tentava confirmar o game. O momento pôde ser ouvido cena durante a transmissão da partida pela ESPN. A emissora chegou a publicar um vídeo do desabafo em suas redes sociais, mas retirou do ar posteriormente.

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O resultado ampliou a sequência negativa de Bia Haddad, que deve despencar no ranking da WTA. Foi a sétima derrota consecutiva da brasileira na temporada. No total, ela soma 18 resultados negativos e apenas quatro vitórias no ano, sendo uma delas na estreia do qualifying de Doha, no Catar, em fevereiro, contra uma adversária sem ranking.

Sua última vitória aconteceu no fim de abril, durante o WTA 125 de La Bisbal, na Espanha. Desde então, foi eliminada nas quartas de final daquele torneio e, na sequência, caiu logo em sua estreia em Roma, Clarins, Estrasburgo, Roland Garros, Queens, Figueira da Foz e agora Wimbledon.

Antes da estreia no Grand Slam britânico, Bia Haddad ocupava a posição 134 do ranking. Como defendia os pontos obtidos pela campanha até a segunda rodada de Wimbledon em 2025, a brasileira tende a perder posições e pode deixar o grupo das 150 melhores tenistas do circuito.