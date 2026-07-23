Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

'Vai cuidar da sua vida': Neymar responde críticas por participação em torneio de pôquer

Escrito por Douglas Oliveira (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 19:32:00 Editado em 23.07.2026, 19:42:51
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Neymar voltou a se envolver em polêmica nesta quinta-feira. O atacante do Santos respondeu às críticas por ter participado de um torneio de pôquer na terça-feira, enquanto seus companheiros enfrentavam o Universidad Central de Venezuela (UCV), pela Copa Sul-Americana, em Valencia (VEN).

O camisa 10 sequer viajou para a partida dos playoffs da competição continental, que terminou com a vitória do Santos por 4 a 1, no Estádio Polideportivo Misael Delgado. Enquanto a bola rolava, o jogador disputava o BSOP Winter 2026, em São Paulo, onde também esteve na quarta-feira, durante seu dia de folga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nas redes sociais, o capitão santista rebateu as críticas e afirmou que havia cumprido sua programação de treinamentos na terça-feira, antes de aproveitar o período de descanso.

"Estava aqui me preparando para o segundo treino (desta quinta-feira) e lembrei que, na minha folga, muita gente ficou falando de eu ter jogado pôquer. Trabalhei de manhã, não fui para o jogo, voltei para os treinos. Estava de folga", disse.

Na sequência, voltou a reclamar dos comentários recebidos. "Ficam falando, enfim. Estou me preparando para o treino. Posso treinar ou vocês vão ficar cornetando também? Vai cuidar da sua vida", completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neymar treinou normalmente com os companheiros nesta quinta-feira e deve ser uma das novidades entre os relacionados para o duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante da lanterna Chapecoense. A partida será disputada no sábado, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Santos ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento, aberta pelo Vasco da Gama.

Com contrato até o fim do ano, o capitão soma seis gols e quatro assistências em 15 jogos na temporada. A comissão técnica ainda trabalha para definir uma programação de minutagem para o camisa 10, que não entra em campo desde o dia 5 de julho, quando o Brasil foi eliminado pela Noruega por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo. Na ocasião, o atacante atuou por 23 minutos e marcou o gol de honra.

Após a eliminação da seleção brasileira, Neymar ganhou alguns dias de descanso nos Estados Unidos. A reapresentação à Baixada Santista aconteceu no último dia 17 e, desde então, o Menino da Vila cumpre um cronograma físico individual para recuperar o melhor ritmo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pelo Santos, a última partida do jogador foi há 67 dias, na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, em 17 de maio, na Neo Química Arena. Ele deixou o campo após ser substituído em uma decisão motivada por um erro de arbitragem. Posteriormente, foi diagnosticada uma lesão na panturrilha direita, que o afastou dos compromissos do clube antes da pausa para o Mundial e também limitou sua participação no torneio.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Brasileirão Futebol NEYMAR pôquer santos fc
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV