'Vai, Corinthians', festeja Renato Augusto sobre retorno ao Parque São Jorge

Depois de ter confirmada a sua volta ao Corinthians, o meia Renato Augusto falou nesta quinta-feira pela primeira vez sobre a sua ida ao clube paulista, que acertou a contratação do jogador com o Beijing Guoan, da China.

"Queria agradecer a confiança do presidente Duilio (Monteiro Alves) e de toda a diretoria do Corinthians e agradecer principalmente ao torcedor, que desde que meu nome começou a ser ventilado para a volta, eu recebi muito carinho, muito apoio pelas redes sociais. Então queria agradecer vocês. Vai, Corinthians!", disse o jogador, em vídeo publicado nas redes sociais.

Renato Augusto teve a sua primeira passagem pelo Corinthians entre 2013 e 2015, quando participou da campanha do título do Campeonato Brasileiro de 2015. Desde então, estava na China e, mesmo do outro lado do mundo, foi convocado pelo então técnico da seleção brasileira olímpica Rogério Micale, conquistando a inédita medalha de ouro nos Jogos do Rio-2016.

Por conta da janela de contratações internacionais, que abre no dia 1.º de agosto, Renato Augusto deve demorar para fazer a sua reestreia em campo com a camisa do Corinthians. Além disso, o meia não joga desde o fim do ano passado, então teria que recuperar o ritmo de jogo para estar entre os relacionados da equipe do técnico Sylvinho.