Vagner Love recebe festa de despedida pelo CSKA diante de 27 mil torcedores

O brasileiro Vagner Love fez sua despedida com a camisa do CSKA neste sábado (26), em uma partida amistosa, realizada na VEB Arena, em Moscou. A equipe russa preparou uma grande homenagem ao ex-atacante e contou com a presença de mais de 27 mil torcedores nas arquibancadas.

A partida foi entre as lendas do CSKA contra os amigos de Vagner Love. No time russo estavam nomes como o chileno Mark González e os russos Alan Dzagoev e Yuri Zhirkov, todos com passagens por suas respectivas seleções. Do outro lado, o ex-centroavante convocou Daniel Carvalho, Kléberson, Dudu Cearense, Elias, Renato Augusto, entre outros.

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Vagner Love atuou pelas duas equipes e anotou por ambas. O placar terminou em 3 a 3 e os outros artilheiros do dia foram Rolan Gusev, Enzo Vagner (filho de Vagner Love), Daniel Carvalho e Kirill Nababkin.

Após a partida, o ídolo brasileiro agradeceu aos torcedores presentes no estádio e fez juras de amor ao CSKA.

"Quero agradecer a Deus, à minha família, ao presidente do clube, a todos os torcedores e a todos os jogadores com quem joguei. Sem vocês, isso não teria sido possível. Eu queria que esta noite fosse especial. E vocês fizeram com que fosse. Muito obrigado, torcedores do CSKA". "Eu amo o CSKA".

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Durante as homenagens, o ex-atacante recebeu mensagens até de Ronaldinho Gaúcho, que não pôde comparecer ao jogo. "Quero te parabenizar, você teve uma carreira incrível. Trouxe alegria não só aos torcedores brasileiros, mas a pessoas do mundo todo, especialmente na Rússia, onde se tornou uma verdadeira lenda".

Com passagens marcantes por diversos clubes, Vagner Love deixou os gramados no final de março, após passagem pelo Retrô, de Pernambuco. Com a camisa russa foram 132 gols em 276 partidas, além de 15 troféus levantados. O brasileiro é o segundo maior artilheiro da história do CSKA, atrás do russo Grigory Fedotov, que jogou entre 1938 e 1949.

"Obrigado, Vagner, pela era de ouro do CSKA, que trouxe reconhecimento ao clube tanto nacional quanto internacionalmente", escreveu o clube em seu site oficial.