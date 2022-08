Usyk vence revanche contra Joshua e sonha unificar títulos dos pesados com Fury

Wilson Baldini Jr. (via Agência Estado)

O ucraniano Oleksandr Usyk manteve os títulos mundiais da Organização Mundial, Associação Mundial e Federação Internacional de Boxe, ao derrotar, neste sábado, em Jeddah, na Arábia Saudita, o britânico Anthony Joshua, por pontos, após 12 assaltos. A decisão dos jurados foi dividida: dois viram Usyk como vencedor por 115 a 113 e 116 a 112, enquanto um apontou Joshua por 115 a 113.

Após a segunda vitória sobre Joshua, a primeira foi em setembro do ano passado, Usyk, que passou quase dois meses na guerra contra a Rússia e perdeu dez quilos de massa muscular, afirmou que sonha em unificar os cinturões dos pesos pesados em um duelo contra o também britânico Tyson Fury, dono do cinturão do Conselho Mundial de Boxe.

"Tenho certeza de que Tyson Fury não está aposentado. Estou convencido de que ele quer lutar comigo, eu quero lutar com ele. Se eu não estiver lutando contra Tyson Fury, não estou lutando", disse Usyk, de 35 anos, que soma 20 vitórias, com 13 nocautes. Emocionado, Usyk abraçou a esposa e agradeceu ao público árabe pela oportunidade de defender seu cinturões.

Joshua, de 32 anos, perdeu pela terceira vez, após 27 lutas profissionais, nas quais soma 24 vitórias, com 22 nocautes.

A luta foi espetacular. Com estratégias diferentes, os pugilistas demonstraram que estudaram muito o adversário. Joshua, que usou 13 sparrings em sua preparação, lutou diferente do primeiro combate. Sempre na média distância, o ex-campeão concentrou seus golpes na linha de cintura de Usyk, além de arriscar uppers (ganchos de baixo para cima).

Usyk, mais rápido, apresentou ótimo jogo de pernas e rapidez nos braços para impedir o avanço de Joshua. Em vários momentos chegou a desestabilizar o rival. O décimo assalto foi épico, com os dois pugilistas tendo a oportunidade de vencer por nocaute.

Cada boxeador recebeu uma bolsa de US$ 40 milhões e ainda vão repartir uma porcentagem da venda do sistema pay per view. Se Usyk planeja um duelo de unificação de títulos, o caminho de Joshua poderá ser um combate com o norte-americano Deontay Wilder, que, como ele, é um ex-campeão mundial.