Uruguaio que disputou as Copas de 2014 e 2018 é afastado por problema cardíaco

O atacante Christian Stuani deu entrevista recentemente revelando o sonho de estar com o Uruguai na Copa do Mundo do Catar. E previa uma grande temporada no Girona para concretizar o sonho após ter defendido o país em 2014 no Brasil e em 2018 na Rússia. Mas, nesta sexta-feira, o clube espanhol revelou que o goleador ficará ao menos um mês afastado dos gramados após exames detectarem um problema cardíaco.

O jogador de 35 anos se preparava normalmente para o embate com o Mallorca pelo Campeonato Espanhol e seria mais uma vez titular do técnico Míchel Sánchez quando o problema acabou revelado e ele se tornou baixa para os próximos 30 dias.

"Comunicação médica. Cristhian Stuani tem uma arritmia cardíaca benigna. O tempo aproximado de recuperação é de um mês", informou o Girona, sem dar detalhes de como será a recuperação de seu atacante. A confiança, porém, é que tudo não passe de um susto.

"Depois de três anos lutando para voltar à Primeira Divisão, esse problema não vai pará-lo", garantiu o técnico Michel Sánchez na coletiva pré-jogo, confiante em plena recuperação de seu capitão. "Seu nível de saúde é perfeito, os testes realizados deram tranquilidade ao clube e à equipe. O coração de Stuani é o coração do Girona e bate forte. A sensação é que foi um susto e nada mais", espera.

O clube ainda postou uma foto do jogador sorridente e mostrando confiança que tudo não passou de um susto e que o mais breve possível ele estará jogando. "Trabalhando para voltar o mais rápido possível."

Stuani atuou nas três rodadas do Espanhol e fez um gol. O centroavante defendeu o Uruguai por 50 partidas na história, entre 2012 e 2019, anotando oito gols, mas não vinha sendo convocado desde um amistoso com a Hungria. Mesmo fora nos últimos anos, ele jamais desistiu de voltar à seleção e sempre faz questão de dizer que tem condições de jogar no Catar. O problema no coração pode atrapalhar seus planos.