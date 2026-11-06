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Uruguai convoca trio do Flamengo e Piquerez, do Palmeiras, em meio à disputa pelo Brasileirão

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Uruguai convocou quatro jogadores de Flamengo e Palmeiras, adversários na disputa pelo título brasileiro, para os amistosos da Data Fifa de novembro. A lista divulgada nesta sexta-feira (6) pelo técnico Diego Forlán inclui Arrascaeta, De La Cruz e Varela, do clube carioca, e Piquerez, do time paulista. Canobbio, do Fluminense, completa a relação de cinco atletas que atuam no Brasil. A seleção enfrentará a Argentina no dia 13, em Buenos Aires, e a República Dominicana no dia 17, em Maldonado.

O Palmeiras teve menos convocados do que poderia ter na seleção uruguaia. Além de Piquerez, havia a possibilidade de o volante Emiliano Martínez e o zagueiro Alexander Barboza serem chamados, mas ambos ficaram fora e permanecerão à disposição de Abel Ferreira durante a pausa. A ausência dos dois reduz o impacto sobre a preparação alviverde para a reta final da temporada, embora outras seleções também tenham requisitado jogadores do elenco.

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O lateral Agustín Giay e o atacante Flaco López já haviam sido convocados pela Argentina, e Jhon Arias também foi chamado pela Colômbia nesta sexta-feira. Com isso, o Palmeiras soma quatro convocados confirmados. O último compromisso dos argentinos e dos colombianos está marcado para o dia 17, véspera do confronto com o Cruzeiro, pelo Brasileirão. O clube tenta antecipar o retorno dos atletas para diminuir o risco de desfalques na partida em Belo Horizonte.

As convocações motivaram reclamações de Abel após a goleada por 6 a 1 sobre o Remo, na quinta-feira. O treinador questionou a justificativa da CBF para preservar jogadores de Palmeiras e Flamengo da lista de Carlo Ancelotti, sob o argumento de não interferir na disputa pelo título. Para o português, a medida beneficiou o rival, que vinha cedendo atletas à seleção brasileira, enquanto o Palmeiras não tivera representantes na convocação anterior.

Abel também recorreu à convocação argentina para ironizar a diferença de tratamento. O treinador sugeriu que Lionel Scaloni poderia adotar o mesmo discurso de preservar os dois candidatos ao título brasileiro, já que chamou Giay e Flaco López e não levou jogadores do Flamengo. A preocupação palmeirense envolve ainda Gustavo Gómez e Mauricio, que estavam na expectativa da lista do Paraguai, seleção com compromissos em Singapura, o que acrescentaria uma viagem longa ao desgaste da Data Fifa.

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O Flamengo, por sua vez, conseguiu a liberação antecipada de Arrascaeta, De La Cruz e Varela após o amistoso contra a Argentina, no dia 13. Assim, o trio poderá retornar antes do encerramento da janela internacional e se preparar para enfrentar o Athletico-PR, no dia 18, no Maracanã. Com 76 pontos, três a mais que o Palmeiras, o time carioca tenta preservar a vantagem antes do confronto direto entre os líderes, marcado para 21 de novembro, em São Paulo.

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