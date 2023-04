Upamecano é alvo de ataques racistas após falha em gol sofrido pelo Bayern de Munique

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O zagueiro francês Dayot Upamecano foi alvo de ataques racistas nas redes sociais após falhar no lance do segundo gol sofrido pelo Bayern de Munique nesta terça-feira, durante a derrota por 3 a 0 para o Manchester City, pela rodada de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Torcedores do próprio time alemão comentaram em uma publicação recente do Instagram do defensor com ofensas como 'negro idiota' e 'macaco'.

continua após publicidade .

Na mesma postagem, o Bayern de Munique escreveu um comentário para se posicionar contra as ofensas e dar apoio ao jogador de 24 anos, que está no clube desde 2021 e disputou a Copa do Mundo do Catar pela seleção francesa. "Todos nós do FC Bayern condenamos o racismo da forma mais dura possível. O clube inteiro está junto com você, Upa", diz a mensagem.

Os ataques vieram após Upamecano perder a posse de bola para Grealish perto da área, quando o Bayern já perdia por 1 a 0. Na sequência da jogada, Grealish tocou de calcanhar para Haaland, que dominou pelo lado esquerdo e cruzou para Bernardo Silva marcar de cabeça. O terceiro gol do time inglês foi marcado pelo fenômeno norueguês.

continua após publicidade .

Este é o segundo caso de racismo contra um jogador que atua no futebol da Alemanha em duas semanas. Na quinta-feira passada, o lateral-direito alemão Benjamin Henrichs, do RB Leipzig, expôs ofensas racistas e ameaças que sofreu depois da vitória de seu time sobre o Borussia Dortmund na Copa da Alemanha.