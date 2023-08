United segura pressão do Wolverhampton e triunfa em casa em estreia no Campeonato Inglês

Manchester United e Wolverhampton encerraram, nesta segunda-feira, a rodada de abertura do Campeonato Inglês. Foi no sufoco, mas os comandados de Erik ten Hag, mesmo jogando pior que os visitantes, conseguiram triunfar por 1 a 0 e estrear na competição inglesa com o pé direito. O goleiro Onana foi o grande nome do duelo.

Com o resultado, o United se junta ao Newcastle, Brighton, Manchester City, Arsenal, Crystal Palace e Fulham no pelotão de frente com três pontos. O Wolverhampton tem estreia melancólica, pois tentou bem mais, mas não aproveitou nenhuma chance.

O time de Erik ten Hag foi a campo querendo mostrar que será um franco favorito ao título nesta temporada após boa campanha anterior, que culminou na 3ª colocação e à volta para a Liga dos Campeões. Por isso, tentou propor mais o jogo que os adversários, que visitaram o Old Trafford claramente mais enfraquecidos, especialmente depois do último campeonato. Na última edição, os Wolves, com os brasileiros João Gomes e Matheus Cunha entre os titulares, ficaram na 13ª posição com 41 pontos.

O primeiro tempo se mostrou bem equilibrado. Mesmo jogando fora, o Wolverhampton não quis bobear e teve boas chances com Sarabia e Pedro Neto, fazendo o goleiro Onana trabalhar em sua estreia. Do outro lado, com tentativas de Rashford, Garnacho e Antony, o arqueiro José Sá também executou boas defesas. O jogo foi para os vestiários sem gols apesar das tentativas dos dois lados.

Os rivais inverteram os campos, mas a história continuou a mesma. O Wolverhampton continuou dando trabalho a Onana, enquanto o United seguiu apostando na qualidade individual de suas estrelas. De um lado, um time visitante bastante coletivo, com o brasileiro Matheus Cunha tendo uma bela atuação. Do outro, os donos da casa seguiram pragmáticos, apostando mais no individual do que na organização tática.

Aos 30, Varane apareceu dentro da área e tirou o zero do placar. O gol premiou a brilhante capacidade de passe de Bruno Fernandes. O português achou Wan-Bissaka, que cruzou e achou o zagueiro francês em condições de marcar. O gol não abalou os visitantes, que de fato mereciam a bola no fundo das redes. Mas Onana mereceu mais mostrando boas intervenções, fazendo valer sua contratação.

Na próxima rodada, o Manchester United tem compromisso com o Tottenham, fora de casa. Já o Wolverhampton terá pela frente o Brighton. Ambos os duelos acontecerão no próximo sábado.