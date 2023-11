United abre dois, mas cede empate ao Galatasaray e se complica na Liga dos Campeões

O Manchester United abriu duas vezes uma vantagem de dois gols sobre o Galatasaray, nesta quarta-feira, em jogo da penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, mas cedeu o empate por 3 a 3 ao time turco, em Istambul. Com isso, ficou na quarta e última posição do Grupo A, com quatro pontos, muito perto da eliminação.

continua após publicidade

A chave tem o Galatasaray como vice-líder, com cinco pontos, acima do Copenhague, terceiro, com quatro, e abaixo do Bayern de Munique, líder, com 12. A equipe dinamarquesa e o time alemão se enfrentam ainda nesta quarta, às 17 horas.

A forma como a etapa inicial se desenhou em sua primeira metade deu a entender que o drama do United pela classificação seria aplacado diante da torcida turca. Cheio de confiança depois do golaço de bicicleta marcado na vitória por 3 a 0 sobre o Everton, Garnacho recebeu perto da pequena área, aos dez minutos, e soltou o pé esquerdo na bola para superar o goleiro Muslera.

continua após publicidade

O Galatasaray respondeu com finalizações de Ayhan e Icardi defendidas por Onana, antes de ver o time inglês marcar o segundo, graças a um belíssimo chute de fora da área de Bruno Fernandes, aos 17. A confortável diferença de dois gols durou apenas dez minutos, pois Ziyech acertou cobrança de falta, batendo no canto onde estava Onana, para diminuir.

O United iludiu os torcedores novamente logo no início do segundo tempo, pois recuperou a vantagem ao anotar 3 a 1 com um gol de McTominay. O que ocorreu a partir deste momento, foi o roteiro de uma grande frustração.

Ziyech marcou de falta novamente aos 16, desta vez se aproveitando de uma falha grave de Onana para ver a bola morrer na rede. Aos 25, Akturkoglu fez o gol do empate. O time de Manchester se lançou com tudo ao ataque e teve como melhor chance uma bola na trave de Bruno Fernandes, sem conseguir reconstruir o placar positivo.

continua após publicidade

SEVILLA ELIMINADO

Também nesta quarta, o PSV venceu o Sevilla por 3 a 2, pelo Grupo B. Sergio Ramos chegou aos 16 gols em edições da Liga dos Campeões e igualou Roberto Carlos e Gerard Piqué como defensor com mais bolas na rede na competição, mas a marca foi ofuscada pela derrota. En-Nesyri fez o outro gol do time espanhol, enquanto Pepi, Gudelj (contra) e Saibari anotaram para o lado holandês.

O resultado deixa o PSV em segundo lugar, com oito pontos, e o Sevilla em quarto, com dois, eliminado do torneio. O líder Arsenal, dono de 10 pontos, enfrenta o terceiro colocado Lens, com seis, ainda nesta quarta.