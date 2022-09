Union Berlin vence fora e assume a liderança do Alemão pela 1ª vez na história

(via Agência Estado)

Acostumado a disputar as divisões inferiores do Campeonato Alemão, o Union Berlin obteve o acesso para jogar a primeira divisão em 2019. Neste domingo, o time da capital alemã alcançou novo feito. Ao vencer o Colonia por 1 a 0, fora de casa, atingiu a liderança do Alemão pela primeira vez em sua história.

O único gol da partida foi contra, marcado pelo zagueiro Timo Hubers, do Colonia, logo aos quatro minutos de jogo. Mas o placar não refletiu o domínio dos visitantes. O Union Berlin teve chance de ampliar com Jordan Pefok, mas ele perdeu uma cobrança de pênalti, aos 10. E Sheraldo Becker teve um gol anulado pelo VAR.

O triunfo levou o time de Berlim para a primeira posição, com 14 pontos, um acima do também surpreendente Freiburg. Na sequência, vêm Bayern de Munique, Hoffenheim e Borussia Dortmund, todos com 12 pontos. E com chances de roubar a ponta do Union já na próxima rodada.

"Eu nunca vi um time jogar tão bem aqui como o Union jogou hoje. Precisamos reconhecer isso", disse o técnico do Colonia, Steffen Baumgart. "O plano de jogo que tínhamos não funcionou de jeito nenhum."

O técnico Urs Fischer, do Union, saiu feliz de campo. "Estou satisfeito, muitos elogios ao meu time. Nós pressionamos bastante sem jamais correr riscos na defesa", exaltou o treinador.

Já o capitão do time, Christopher Trimmel preferiu manter os pés no chão e disse que o objetivo da equipe segue sendo evitar o rebaixamento, apesar de ostentar no momento a primeira colocação da tabela. "Estamos num bom momento, mas há muitas coisas que não estão indo bem. Antes do jogo, vi uns números que mostravam que éramos o time com a menor posse de bola do campeonato", comentou.