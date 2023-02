Union Berlin empata com Schalke e despediça chance de liderança isolada no Alemão

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Jogando diante de seus torcedores, o Union Berlin perdeu uma ótima chance de assumir a liderança isolada do Campeonato Alemão ao ficar no empate sem gols com o Schalke 04, neste domingo. Com o ponto somado, o time do técnico suíço Urs Fischer se igualou aos 43 contabilizados pelo Bayern. O rival de Munique, no entanto, aparece no topo da tabela por ter um melhor saldo de gols.

continua após publicidade .

A próxima rodada do Alemão marca o encontro dos dois times que brigam pelo primeiro lugar. Após o 0 a 0 em casa, o Union Berlin vai visitar o Bayern de Munique no domingo. Lanterna do campeonato, o Schalke recebe o Stuttgart no mesmo dia.

O Union Berlin entrou em campo determinado a pressionar o adversário, mas a postura dos visitantes travou o jogo no meio-campo. Na melhor chance da etapa inicial, Doekhi arriscou um tiro de longa distância e a bola passou muito perto do travessão.

continua após publicidade .

Na volta do intervalo, a pressão dos donos da casa aumentou, e o Schalke armou um forte bloqueio em frente a sua área. Aos 31 minutos, após cruzamento de de Becker, Siebatcheu completou para o gol, mas a zaga do Schalke conseguiu afastar o perigo.

Com o final da partida se aproximando, o recurso do Union foi apostar no jogo aéreo. Paul Seguin e Trimmel tiveram duas chances já nos acréscimos, mas falharam nas conclusões. Com o time todo na defesa, o Schalke se segurou na base do chutão e conseguiu garantir o 0 a 0.