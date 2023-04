Union Berlin empata com Leverkusen e perde oportunidade de acirrar briga pelo título alemão

(via Agência Estado)

O Union Berlin não saiu de um empate sem gols com o Bayer Leverkusen neste sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Alemão, e perdeu a oportunidade de se fortalecer como terceiro elemento na briga pelo título da liga nacional. Ao fim desta rodada, restaram apenas quatro. e o time berlinense está em terceiro lugar, com os mesmos 56 pontos do quarto colocado Freiburg, que venceu o Colônia por 1 a 0.

Caso tivesse vencido, o Union Berlin não deixaria a terceira colocação, mas estaria com 58 pontos. Com isso, a distância para o líder Borussia Dortmund, dono de 61 pontos após empatar por 1 a 1 com o Bochum na sexta-feira, seria de apenas três. O vice-líder Bayern de Munique, com 59, vai a campo só no domingo, quando desafia o Hertha Berlim, e pode assumir a ponta. Se vencer, fica um ponto à frente do Dortmund e seis acima do Union Berlin.

Um pouco mais abaixo na tabela, o RB Leipzig também esteve em campo, venceu o Hoffenheim por 1 a 0 e continua brigando por vaga em uma das competições europeias. Quinto colocado, com 54 pontos, está encaminhando a classificação para a próxima edição da Liga Europa, mas ainda sonha com o G-4, que leva à Liga dos Campeões, até porque apenas dois pontos o separam de Union Berlin e Freiburg, terceiro e quarto colocados, respectivamente. O sexto é o Leverkusen, mais distante da briga, com 48 pontos.

O sábado teve mais partidas da liga alemã. O Borussia Mönchengladbach perdeu por 2 a 1 para o Stuttgart, na casa dos adversários, enquanto Eintracht Frankfurt e Augsburg se enfrentaram no Deutsche Bank Park e ficaram no empate por 1 a 1.