UFC: Natália Silva vence chinesa e conquista cinturão inédito para o Brasil no peso-mosca

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Natália Silva é a nova campeã do peso-mosca do UFC. A brasileira venceu Wang Cong por decisão unânime dos juízes neste sábado (3), no UFC 332, em Salt Lake City, nos Estados Unidos, e ficou com o cinturão da categoria, que estava vago após a lesão de Valentina Shevchenko.

Com o resultado, Natália se tornou a primeira brasileira campeã da categoria. Antes dela, Jennifer Maia, Jéssica Bate-Estaca e Taila Santos chegaram a disputar o cinturão da divisão, mas todas foram derrotadas por Shevchenko.

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Invicta no UFC, a atleta de 29 anos enfrentaria Shevchenko pelo título. Com a lesão da então campeã, porém, Wang Cong foi chamada para a disputa. As duas fizeram uma luta equilibrada, com muita trocação ao longo dos cinco rounds.

Natália começou melhor, acertando os golpes mais precisos e também conseguindo levar a adversária ao chão. Cong reagiu no segundo round e passou a dificultar mais o jogo da brasileira, que retomou o controle ao acertar um chute alto e derrubar a chinesa. Depois, ainda conseguiu nova queda.

No terceiro round, Cong aumentou o ritmo e deixou o combate mais equilibrado. Natália, porém, seguiu perigosa nos contragolpes e voltou a crescer na luta no quarto round.

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Nos cinco minutos finais, a chinesa partiu para cima porque precisava buscar o nocaute. Natália conseguiu administrar bem a vantagem, evitou se expor e levou a luta até o fim. Na decisão dos juízes, vitória unânime da brasileira.

"Estou muito feliz! A Cong é uma excelente atleta e essa luta prova isso. Agora é o início de uma nova era, é o reinado da Natália Silva", comemorou.

COMO FORAM OS OUTROS BRASILEIROS NO CARD

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Na co-luta principal, Deiveson Figueiredo enfrentou Payton Talbott e teve problemas logo nos primeiros segundos, quando sofreu um knockdown. O brasileiro conseguiu continuar no combate, mas voltou a ser derrubado pouco depois. O árbitro interrompeu a luta ainda no primeiro round e decretou a vitória de Talbott por nocaute técnico.

O card preliminar também teve dois brasileiros em ação. Johnny Walker estreou no peso-pesado com vitória por nocaute sobre Mick Parkin. Depois de um início mais estudado, o brasileiro conseguiu trabalhar no clinche, acertou uma cotovelada e duas joelhadas, sendo a segunda decisiva para encerrar o combate.

Rafael dos Anjos, por outro lado, foi derrotado por Alexander Hernandez. O brasileiro começou bem, conectando bons golpes e controlando a luta, mas o americano cresceu no segundo round. Hernandez conseguiu um knockdown e, na sequência, atacou no ground and pound até a interrupção do árbitro.

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VEJA OS RESULTADOS DO UFC 332

CARD PRINCIPAL

- Natalia Silva venceu Wang Cong por decisão unânime (48-47, 48-47, 49-46)

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- Payton Talbott venceu Deiveson Figueiredo por nocaute técnico aos 2min09s do R1

- Esteban Ribovics venceu King Green por nocaute técnico aos 4min08s do R1

- Roberto Soldic venceu Khaos Williams por decisão unânime (29-28, 29-27, 29-27)

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- Roman Kopylov venceu Ateba Gautier por nocaute técnico aos 3min12s do R1

CARD PRELIMINAR

- Imanol Rodriguez venceu Alden Coria por nocaute técnico aos 3min11s do R1

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- Damian Pinas venceu Andrey Pulyaev por nocaute com 1min15s do R1

- Marcus McGhee venceu Anthony Romero por nocaute técnico aos 4min58s do R1

- Anthony Wint venceu Lucas Armand por nocaute técnico aos 23s do R1

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- Johnny Walker venceu Mick Parkin por nocaute aos 3min35s do R1

- Jacobe Smith venceu Bruce Whitehead por nocaute técnico com 1min32s do R1

- Alexander Hernandez venceu Rafael dos Anjos por nocaute técnico aos 3min12s do R2

- Ismail Naurdiev venceu Marvin Vettori por decisão unânime (triplo 29-28)

- Eric Nolan venceu Court McGee por nocaute técnico aos 3min26s do R1