UFC: Carlos Prates espanca Della Maddalena, vence e se aproxima de chance de cinturão
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Carlos Prates deu mais um passo rumo ao topo do UFC. Na luta principal do evento em Perth, na Austrália, o brasileiro dominou Jack Della Maddalena, ex-campeão dos meio-médios, e venceu por nocaute no terceiro round. O resultado o coloca de vez na rota do cinturão da categoria.
Prates chegou a sete vitória em oito lutas na organização e reforça seu nome em uma divisão que ainda busca o próximo desafiante ao título, hoje nas mãos de Islam Makhachev.
A LUTA:
O clima já era tenso antes mesmo do início oficial. Com uma encarada mais quente, o árbitro precisou intervir antes de liberar o combate. Quando a luta começou, Della Maddalena tentou tomar o centro do octógono, mas Prates respondeu com tranquilidade. Trabalhou bem os chutes baixos, controlou a distância e logo encontrou espaço para os primeiros golpes mais limpos.
No primeiro round, o australiano ainda tentou equilibrar a trocação, mas o brasileiro cresceu com o passar dos minutos. Passou a conectar melhor, encontrou uma joelhada dura no rosto do rival e assumiu o controle das ações em pé. Della Maddalena buscou tentativas de queda, mas Prates se manteve confortável e sem perder o ritmo.
A superioridade ficou mais clara nos rounds seguintes. No segundo assalto, o brasileiro defendeu bem o grappling e começou a desgastar o adversário com combinações de boxe, cotoveladas e joelhadas.
Já no terceiro assalto, a luta tinha um roteiro definido. Pressionando desde os primeiros segundos, Prates fez o australiano sentir o peso dos golpes, conseguiu a queda e, no ground and pound, obrigou o árbitro a interromper o combate e decretar sua vitória.