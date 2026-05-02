UFC: Carlos Prates espanca Della Maddalena, vence e se aproxima de chance de cinturão

Carlos Prates deu mais um passo rumo ao topo do UFC. Na luta principal do evento em Perth, na Austrália, o brasileiro dominou Jack Della Maddalena, ex-campeão dos meio-médios, e venceu por nocaute no terceiro round. O resultado o coloca de vez na rota do cinturão da categoria.

Prates chegou a sete vitória em oito lutas na organização e reforça seu nome em uma divisão que ainda busca o próximo desafiante ao título, hoje nas mãos de Islam Makhachev.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A LUTA:

O clima já era tenso antes mesmo do início oficial. Com uma encarada mais quente, o árbitro precisou intervir antes de liberar o combate. Quando a luta começou, Della Maddalena tentou tomar o centro do octógono, mas Prates respondeu com tranquilidade. Trabalhou bem os chutes baixos, controlou a distância e logo encontrou espaço para os primeiros golpes mais limpos.

No primeiro round, o australiano ainda tentou equilibrar a trocação, mas o brasileiro cresceu com o passar dos minutos. Passou a conectar melhor, encontrou uma joelhada dura no rosto do rival e assumiu o controle das ações em pé. Della Maddalena buscou tentativas de queda, mas Prates se manteve confortável e sem perder o ritmo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A superioridade ficou mais clara nos rounds seguintes. No segundo assalto, o brasileiro defendeu bem o grappling e começou a desgastar o adversário com combinações de boxe, cotoveladas e joelhadas.

Já no terceiro assalto, a luta tinha um roteiro definido. Pressionando desde os primeiros segundos, Prates fez o australiano sentir o peso dos golpes, conseguiu a queda e, no ground and pound, obrigou o árbitro a interromper o combate e decretar sua vitória.