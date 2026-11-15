UFC 334: Bia Mesquita finaliza americana e supera recorde de Ronda Rousey
Bia Mesquita fez história no UFC 334, realizado neste sábado, no Madison Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos. A brasileira finalizou a americana Macy Chiasson com um mata-leão, aos 3min23s do primeiro round, e superou um recorde que pertencia a Ronda Rousey na categoria peso-galo (até 61 kg).
Com o resultado, Bia chegou à quarta vitória em quatro lutas no UFC, todas por finalização. A marca colocou a carioca na liderança entre as atletas com mais triunfos desta forma na história do peso-galo feminino. Até então, ela dividia o recorde com Ronda Rousey, ex-campeã da organização, que havia conquistado três vitórias por finalização na categoria.
A brasileira também alcançou outro feito inédito ao se tornar a primeira mulher a vencer quatro combates consecutivos por finalização no UFC, considerando todas as categorias femininas.
Decacampeã mundial de jiu-jitsu, Bia mostrou mais uma vez a força de sua especialidade. Após os primeiros movimentos em pé, a brasileira conseguiu levar a disputa para o chão, onde passou a controlar a adversária. Com golpes curtos e mudanças de posição, encontrou espaço para alcançar as costas de Chiasson e encaixar o mata-leão que encerrou o confronto ainda na primeira parcial.
Invicta desde que iniciou sua trajetória no MMA profissional, Bia soma agora nove vitórias em nove lutas. A brasileira estreou no UFC em outubro de 2025 e, pouco mais de um ano depois, já acumula quatro triunfos na organização.
O resultado também fortalece a posição da lutadora na disputa por espaço entre as principais atletas do peso-galo. Antes do evento, Bia ocupava a 11ª colocação no ranking da categoria e agora aguarda a próxima atualização da lista.
Após a vitória, a brasileira demonstrou interesse em acompanhar de perto a disputa pelo cinturão entre Kayla Harrison e Amanda Nunes, realizada no mesmo evento. A americana acabou vencendo por finalização no quarto round e manteve o título da categoria.