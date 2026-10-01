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Uefa revela quem fica com a camisa 7 de Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Em meio à turbulenta saída de Cristiano Ronaldo da seleção de Portugal após um desentendimento com o técnico Jorge Jesus, a Uefa revelou, nesta quinta-feira, o jogador que vai ter a incumbência de usar a camisa eternizada nas últimas décadas pelo veterano atacante no decorrer do torneio. E o escolhido para essa missão foi Rafael Leão.

O mistério sobre o novo dono da camisa 7 foi logo desvendado porque a entidade divulgou a relação da Dinamarca e de Portugal, que se enfrentam nesta quinta-feira, pela terceira rodada do Grupo 4 da Liga das Nações. O regulamento do torneio estabelece que as equipes têm de usar a numeração de 1 a 23.

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Neste cenário, a seleção portuguesa não teria outra alternativa a não ser entregar a camisa de Cristiano Ronaldo a outro atleta no dia seguinte à sua saída.

Com 27 anos, Rafael Leão conta a seu favor com uma vasta experiência no continente europeu. Atualmente no Galatasaray, da Turquia, ele defendeu o Milan por sete temporadas. Presente na última Copa do Mundo, ele contabiliza 50 jogos pela seleção de Portugal e balançou as redes em seis oportunidades.

A Liga das Nações da Uefa marca o início do trabalho do técnico Jorge Jesus à frente da seleção portuguesa. O treinador, que teve uma passagem marcante no futebol brasileiro comandando o Flamengo em 2019, enfrenta o desafio liderar a equipe de seu país no ciclo que vai até a Copa de 2030.

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