Uefa remove árbitro de vídeo de escala da Liga dos Campeões após erro em jogo do PSG

A Uefa removeu o polonês Tomasz Kwiatkowski da escala de arbitragem desta quarta-feira na Liga dos Campeões. O especialista em VAR havia sido convocado para atuar no jogo entre Real Sociedad e Salzburg, pelo Grupo D, mas deixou a lista após cometer erro crasso na partida entre Paris Saint-Germain e Newcastle, pela chave F.

continua após publicidade

O erro acabou influindo diretamente no resultado da partida num dos grupos mais equilibrados da competição até agora. O lance decisivo aconteceu aos 51 minutos do segundo tempo, quando o juiz de campo, o também polonês Szymon Marciniak, anotou penalidade a favor do PSG, após consultar o VAR.

No lance, uma finalização do PSG na área do Newcastle acertou o peito do lateral Tino Livramento e rebateu em seu braço. Marciniak deixou o jogo correr, mas interrompeu as ações ao ouvir recomendação do VAR. Ele acabou anotando pênalti convertido por Mbappé que decretou o empate por 1 a 1, aos 53 da segunda etapa.

continua após publicidade

A igualdade manteve o PSG na briga pela classificação à fase de mata-mata. O time francês é o segundo colocado e disputa justamente com o Newcastle pela segunda vaga do grupo nas oitavas de final. O líder Borussia Dortmund já está garantido, com 10 pontos. A equipe de Paris soma sete, enquanto o rival inglês tem cinco.

A decisão equivocada custou a Kwiatkowski o veto na escala desta quarta. Marciniak não estava escalado para jogos deste dia. O experiente juiz de campo apitou a final da edição passada da Liga dos Campeões e também a decisão da Copa do Mundo do Catar, em dezembro do ano passado. No Catar, Kwiatkowski fazia parte da equipe de Marciniak.

Na terça, eles não levaram em conta regra recente destacada pela Uefa sobre toque de mão dentro da área. Pela definição da Uefa, após consultar um painel composto de treinadores e ex-jogadores em abril, "não é considerado toque de mão na bola quando a bola desvia antes no corpo do próprio jogador, principalmente quando a bola não vai em direção do gol". No lance em questão, a bola que desviou em Livramento não ia na direção do gol.