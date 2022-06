Uefa pede desculpas por incidentes ocorridos na final da Liga dos Campeões

(via Agência Estado)

Seis dias após a final da Liga dos Campeões, disputada no Stade de France, em Paris, a Uefa, por intermédio de uma nota, se desculpou pelo incidentes ocorridos antes da partida entre Liverpool e Real Madrid. A organização que dirige o futebol europeu ratificou que uma investigação detalhada será feita e concluída o mais rápido possível.

"A Uefa deseja, sinceramente, pedir desculpas a todos os torcedores que vivenciaram ou testemunharam eventos assustadores e angustiantes na final da Liga dos Campeões no Stade de France, em 28 de maio, em Paris, em uma noite que deveria ser de celebração do futebol europeu. Nenhum torcedor deve ser posto naquela situação e isto não deve acontecer mais", disse a nota oficial.

O documento explicou como deve ser feita a investigação. "Pretende identificar quaisquer problemas ou lacunas na implementação e no funcionamento das operações e avaliar os papéis e responsabilidades de todas as entidades envolvidas e a adequação da sua resposta a acontecimentos, no sentido de fazer recomendações para melhores práticas para o futuro, para a Uefa e para os parceiros relevantes."

Pontos a serem esclarecidos pela investigação, que será comandada pelo português Tiago Brandão Rodrigues, ex-ministro da Educação e atual deputado da Assembleia da República pelo Partido Socialista, também foram apontados. "Estabelecer um quadro geral e uma cronologia do que aconteceu durante o dia da final, quer dentro do estádio, bem como nas redondezas, incluindo as movimentações de torcedores para o estádio a partir dos vários pontos da cidade."

Além disso, vão ser examinados "todos os planos operacionais relevantes relacionados com a segurança, mobilidade, bilheteria, bem como os planos e preparativos das entidades envolvidas na final, inclusive nos locais como os pontos de encontro de torcedores de Liverpool e Real Madrid".

ENTENDA O CASO

A final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Real Madrid foi marcada por invasão de torcedores no Stade de France, em Paris. Imagens das câmeras de TV flagraram torcedores pulando pelas grades de acesso ao estádio e agentes de segurança tentando impedir uma invasão maior. Por conta da falha, a final foi adiada em 30 minutos.

A entrada de torcedores sem ingressos obrigou os organizadores da final a adiarem a partida para que os torcedores com as entradas conseguissem acessar o Stade de France. A confusão aconteceu nos setores dedicados aos torcedores do Liverpool.

O Real Madrid venceu, por 1 a 0, gol do brasileiro Vinícius Jr. e somou a 14ª taça da principal competição europeia de clubes.